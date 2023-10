Razumevanje teorije sestavljanja: raziskovanje vmesnika med evolucijo in fiziko

Na evolucijo in fiziko se pogosto gleda kot na dve različni področji, vendar so nedavni članki, objavljeni v prestižnih revijah, poskušali premostiti ti disciplini. Vendar pa je bil eden od teh člankov posebej kritiziran zaradi slabega pisanja in napačne predstavitve odnosa med evolucijo in fiziko.

Slabo napisan prispevek uvaja teorijo sestavljanja, ki ponuja vpogled v naravne pogoje, ki omogočajo kombinatorično kemijo in generiranje kompleksnih molekul. Vendar pa avtorji, ki so kemiki, napačno trdijo, da sta fizika in biologija nezdružljivi. V resnici je evolucija popolnoma združljiva s fiziko, kar je že dolgo priznano.

Teorija montaže predstavlja okvir, katerega cilj je na novo definirati koncept 'objekta' v povezavi z zakoni fizike. Teorija nakazuje, da bi predmeti lahko vključevali fizične entitete, kot so atomi, pa tudi nefizične pojme, kot so človeški jeziki in memi. Vendar dokument te teorije ne razloži ustrezno, kar povzroča zmedo in ovira razumevanje.

Da bi bolje razumeli teorijo sestavljanja, pomaga razmišljati o njej v smislu kemije. Predstavljajte si, da skupaj vržete mešanico preprostih kemikalij in opazujete reakcije. Rezultat bi bila običajno kombinacija polimerov, od katerih je vsak sestavljen iz naključne razporeditve preprostih kemikalij. Vendar pa v resnici pogosto opazimo omejeno število visoko favoriziranih kombinacij. To je podobno temu, kako evolucija izbere omejeno število funkcionalnih proteinov iz velike potencialne populacije.

Teorija sestavljanja predlaga, da je vsako populacijo molekul mogoče videti kot rezultat minimalnega števila korakov, potrebnih za sestavljanje, skupaj s številom prisotnih kopij. To priznava, da na končno populacijo vpliva zgodovina in nepredvidenost zgodnjih korakov sestavljanja. Teorija je uporabna pri kvantitativnem razlikovanju med naključno sestavljenimi polimeri in tistimi, ki nastanejo iz več kopij enega samega monomera.

Medtem ko ima teorija sestavljanja potencialne aplikacije, je bistveno prepoznati njene omejitve in se izogniti napačnemu predstavljanju odnosa med evolucijo in fiziko. Evolucija ostaja skladna z zakoni fizike in jo je mogoče razumeti znotraj obstoječih okvirov.

