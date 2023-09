Potencial oceanov za shranjevanje ogljikovega dioksida in ublažitev podnebnih sprememb

Oceani na Zemlji pokrivajo velik del njene površine, približno 70 %, in imajo sposobnost shranjevanja ogljikovega dioksida, toplogrednega plina, ki prispeva k podnebnim spremembam. To sposobnost oceanov za zajemanje in zadrževanje ogljikovega dioksida znanstveniki obširno preučujejo, da bi razumeli dinamiko in potencial sekvestracije ogljika.

Ameriški geološki zavod (USGS) in njegovi partnerji izvajajo raziskave, da bi raziskali različne vidike shranjevanja ogljika v oceanih. Namen teh študij je ugotoviti, kako ogljik vstopi v oceane, količino ogljika, ki je trenutno zasežena, možnost povečanega zajemanja in trajanje zadrževanja ogljika. Poleg tega znanstveniki raziskujejo vlogo nekaterih mineralov pri izboljšanju procesa shranjevanja in blaženju zakisljevanja oceanov.

Eno področje, na katerega se osredotoča USGS, je ogljik, ki se prenaša iz mokrišč ob plimovanju v oceane. Mokrišča ob plimovanju služijo kot povezava med kopnim in morjem, rastline na teh območjih pa absorbirajo ogljikov dioksid iz ozračja. Nekaj ​​tega ogljika je shranjenega v rastlinskih koreninah in zemlji, medtem ko se del prenese v morsko vodo. Preostali ogljik se sprosti nazaj v ozračje kot ogljikov dioksid. Preučevanje tega gibanja ogljika zagotavlja dragocen vpogled v ublažitev zakisljevanja oceanov.

Drugi projekt, ki ga vodi USGS, preučuje možnost dodajanja minerala olivina obalnim linijam za povečanje skladiščenja ogljika v oceanih. Znano je, da olivin naravno absorbira ogljikov dioksid in ga je mogoče vnesti v obalne regije v obliki svetlo zelenega peska. Raziskovalci preiskujejo, kako olivin spreminja kemijo morske vode in ali lahko učinkovito zajema in zadržuje ogljikov dioksid, ki se sprošča iz mokrišč.

Ta znanstvena prizadevanja igrajo ključno vlogo pri informiranju pri odločanju za vlade, organizacije in zasebne subjekte, ki se ukvarjajo z upravljanjem zemljišč in obnovo obal. Razumevanje zmogljivosti shranjevanja ogljika v oceanih pomaga pri načrtovanju infrastrukture, obravnavanju dviga morske gladine in erozije ter ocenjevanju strategij za zmanjšanje atmosferskega ogljika.

USGS uporablja različne metode za merjenje izmenjave ogljika, vključno s prozornimi cilindričnimi komorami za spremljanje izmenjave plinov med ekosistemi in ozračjem. Senzorska tehnologija se uporablja za merjenje pretoka vode med mokrišči in oceanom ter za analizo kemije vode. S kombiniranjem teh meritev s satelitskimi posnetki lahko znanstveniki ocenijo gibanje ogljika v mokriščih in možnost povečanega skladiščenja ogljika v oceanih.

Sodelovalna partnerstva so bistvena za ta raziskovalna prizadevanja. USGS sodeluje z zveznimi agencijami, akademskimi institucijami in industrijskimi partnerji, da bi razširil bazo znanja in spodbudil inovacije na področju skladiščenja ogljika. Partnerji, kot so National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service in Woods Hole Oceanographic Institution, prispevajo strokovno znanje in vire za omogočanje celovitih študij.

Na splošno znanstveniki s poglabljanjem v potencial oceanov za shranjevanje ogljikovega dioksida odpirajo vrata učinkovitim strategijam za ublažitev podnebnih sprememb. Razumevanje vloge mokrišč in oceanov v ciklu ogljika prispeva k celovitemu pristopu k obravnavanju emisij ogljika, ki jih povzroča človek, in podnebnih sprememb.

Opredelitve:

– Sekvestracija ogljika: proces zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida za ublažitev njegovega izpusta v ozračje.

– Zakisljevanje oceanov: nenehno zniževanje pH zemeljskih oceanov, ki ga povzroča predvsem absorpcija ogljikovega dioksida iz ozračja.

– Olivin: mineral, ki naravno absorbira ogljikov dioksid in se lahko uporabi za povečanje shranjevanja ogljika v oceanih.

