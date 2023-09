Indijsko vesoljsko plovilo Aditya L1, opremljeno za obvladovanje sončnih izbruhov in CME

By

Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje (NASA) je nedavno delila posnetek svojega vesoljskega plovila Parker Solar Probe, ki prehaja skozi močan oblak koronalnega izmeta mase (CME). Ta CME je močan izgon iz Sončeve korone, ki lahko potencialno poškoduje satelite in vesoljska plovila. Glede na to, da naj bi indijsko vesoljsko plovilo Aditya L1 doseglo svoj cilj v štirih mesecih, se pojavljajo pomisleki glede morebitnega vpliva CME na misijo.

Kljub tem strahom ima vesoljsko plovilo Aditya L1 dve prednosti, ki bi mu lahko pomagali prenesti takšne incidente. Prvič, nahaja se na precejšnji razdalji od Sonca, za razliko od NASA-ine sončne sonde Parker, ki se Soncu približa na razdalji 6.9 milijona kilometrov. Aditya L1 pa je od Zemlje oddaljena približno 1.5 milijona kilometrov. Ta prostorska razlika bi lahko zagotovila večjo raven zaščite.

Poleg tega je vesoljsko plovilo Aditya L1 opremljeno s posebnimi zlitinami in snovmi, namenjenimi zaščiti pred nevarnostmi, povezanimi z vesoljem, kot so ekstremno sevanje in oblaki CME. Ta funkcija zagotavlja, da je vesoljsko plovilo dobro pripravljeno za obvladovanje morebitnih tveganj, povezanih z njegovo bližino Sonca.

Aditya L-1 je uvodna indijska sončna misija in je pred kratkim zaključila svoj četrti manever, povezan z Zemljo, 15. septembra. Cilj sodelovanja med Indijsko organizacijo za vesoljske raziskave (ISRO) in šestimi drugimi nacionalnimi inštituti je preučevanje sončne fotosfere, kromosfere in korone. z uporabo naprednih detektorjev elektromagnetnih delcev in magnetnega polja.

S svojo robustno zasnovo in zaščitnimi ukrepi je vesoljsko plovilo Aditya L1 v dobrem položaju, da znatno prispeva k našemu razumevanju Sonca in njegovega obnašanja. Ta misija predstavlja ključni korak za indijski program raziskovanja vesolja, ki prikazuje tehnološko moč in predanost znanstvenim raziskavam v državi.

Viri:

- vir članka