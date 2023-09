Fascinantni svet kameljih pajkov: razkrivanje njihovih evolucijskih skrivnosti

Kamelji pajki, ki jih pogosto imenujemo »zanemarjeni bratranci pajkovci« ali »vetrni škorpijoni«, niso pravi pajki, ampak vrsta ingverjevega škorpijona. Ta izjemna bitja so očarala znanstvenike in navdušence s svojo agresijo, izjemno hitrostjo teka in sposobnostjo uspevanja v sušnih okoljih. Kljub njihovi razvpitosti je pomanjkanje celovitega razumevanja njihove evolucijske zgodovine pustilo veliko vprašanj neodgovorjenih.

Vendar pa je prelomna študija z naslovom »Ne zanemarjeni več: filogenomska ločljivost odnosov na višjih ravneh pri Solifugae« osvetlila skrivnosti okoli kameljih pajkov. Ta raziskava, ki jo vodita prof. Prashant Sharma z Univerze Wisconsin-Madison in dr. Efrat Gavish-Regev s Hebrejske univerze v Jeruzalemu, predstavlja pomemben mejnik v našem razumevanju teh skrivnostnih pajkov.

Z uporabo naprednih tehnologij zaporedja in edinstvenega genetskega nabora podatkov je študija premagala prejšnje izzive pri razlikovanju in preučevanju kameljih pajkov. Raziskovalcem je uspelo sestaviti prvo celovito molekularno drevo ali filogenijo kameljih pajkov. Ta odkritje teh bitij ne samo prerazvršča v dve novi skupini, ampak tudi poudarja pomen sodobnih genomskih tehnik pri razkrivanju skrivnosti izmuzljivih organizmov.

Ena glavnih ugotovitev študije je obstoj dveh glavnih skupin kameljih pajkov v Ameriki, ki izhajata iz večje skupine, ki se je razvila v tropskih regijah. Raziskava je tudi pokazala, da so kamelji pajki začeli svoje evolucijsko potovanje pred približno 250 do 300 milijoni let v obdobju perma. Razpad celin in veliko izumrtje pred približno 66 milijoni let sta imela pomembno vlogo pri oblikovanju evolucije teh fascinantnih bitij.

Dr. Gavish-Regev je izrazila svoje navdušenje nad ugotovitvami in izjavila, da je njihovo delo pripeljalo kamelje pajke iz sence v luč filogenomske analize. Na novo predlagani podredovi zagotavljajo trdne temelje za prihodnje raziskave na tem področju in še povečujejo naše spoštovanje do biotske raznovrstnosti našega planeta.

Na splošno je ta prelomna študija razkrila evolucijske skrivnosti kameljih pajkov ter osvetlila njihovo zgodovino in odnose. Uporaba naprednih genomskih tehnik utira pot nadaljnjim raziskavam teh zanimivih bitij, kar na koncu poglobi naše razumevanje biotske raznovrstnosti in evolucijske znanosti.

Viri:

– Prof. Prashant Sharma, Univerza Wisconsin-Madison

– Dr. Efrat Gavish-Regev, Hebrejska univerza v Jeruzalemu