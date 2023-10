Napredno slikanje razkriva vpogled v kalifornijsko kaldero Long Valley

Znanstveniki iz Caltecha so uporabili napredne tehnike slikanja, da bi raziskali povečano seizmično aktivnost znotraj kalifornijske kaldere Long Valley, mirujočega supervulkana. V zadnjih nekaj desetletjih je to območje v gorah vzhodne Sierre Nevade doživelo roje potresov in napihovanje tal, pri čemer so se tla med temi epizodami dvignila za približno pol palca letno.

Raziskovalna skupina pod vodstvom profesorja Zhongwen Zhana je izdelala zelo podrobne podzemne slike kaldere Long Valley, ki prodira do 10 kilometrov v zemeljsko skorjo. Njihove ugotovitve so bile objavljene v reviji Science Advances 18. oktobra. Slike razkrivajo, da je komora magme vulkana prekrita s strjenim pokrovom iz kristalizirane kamnine, ki nastane zaradi ohlajanja in strjevanja tekoče magme.

Za ustvarjanje teh podzemnih slik so znanstveniki uporabili tehniko, ki vključuje merjenje seizmičnih valov zaradi potresov. Uporabili so optične kable, podobne tistim, ki se uporabljajo za internetne storitve, za seizmične meritve z metodo, imenovano porazdeljeno akustično zaznavanje (DAS). 100-kilometrski kabel, ki so ga uporabili za slikanje kaldere Long Valley, je bil enakovreden odseku 10,000 enokomponentnih seizmometrov.

V obdobju 18 mesecev je ekipa zabeležila več kot 2,000 seizmičnih dogodkov, ki so bili večinoma premajhni, da bi jih ljudje občutili. Ta raziskava je prvič, da so bile tako globoke slike visoke ločljivosti izdelane z uporabo DAS. Prejšnje študije z uporabo lokalne tomografije so se osredotočale le na plitvo podzemno okolje na globinah približno 5 kilometrov ali pa so pokrivale večje območje z nižjo ločljivostjo.

»Čeprav ne verjamemo, da se regija pripravlja na nov supervulkanski izbruh, lahko proces ohlajanja sprosti dovolj plina in tekočine, da povzroči potrese in majhne izbruhe,« pojasnjuje profesor Zhan. Maja 1980 so na primer kaldera Long Valley doživela štiri potrese z magnitudo 6.

Prihodnji načrti ekipe vključujejo uporabo 200-kilometrskega kabla, da bi šli še globlje v zemeljsko skorjo in dosegli globine okoli 15 do 20 kilometrov. To bo omogočilo nadaljnje raziskovanje magmatske komore kaldere, ki jo pogosto imenujejo njeno "utripajoče srce". Uporaba tehnologije DAS v tej študiji poudarja njen potencial za izboljšanje našega razumevanja dinamike skorje tudi v drugih regijah.

