Eksplozivna aktivnost magnetarja SGR J1830–0645, opažena z AstroSat

Astronomi so uporabili indijsko vesoljsko plovilo AstroSat za opazovanje magnetarja, imenovanega SGR J1830–0645, med njegovo nedavno eksplozijo. Ugotovitve opazovalne kampanje zagotavljajo boljši vpogled v obnašanje in lastnosti tega magnetarja.

Magnetarji so nevtronske zvezde, ki imajo neverjetno močna magnetna polja, več kot kvadrilijonkrat močnejša od Zemljinega magnetnega polja. Ta magnetna polja med razpadanjem povzročajo oddajanje visokoenergetskega elektromagnetnega sevanja. Magnetarji so na splošno mladi in kažejo močno časovno spremenljivost v svoji magnetosferi.

SGR J1830–0645 je 10. oktobra 2020 odkrilo Nasino vesoljsko plovilo Swift, ko je oddalo mehak, kratek izbruh žarkov gama. Ima vrtilno obdobje približno 10.41 sekunde in vrtilno starost 24,000 let. Dipolno magnetno polje SGR J1830–0645 ima moč približno 550 trilijonov Gaussov.

Skupina astronomov, ki jo je vodil Rahul Sharma iz raziskovalnega inštituta Raman v Bangaloreju v Indiji, je opazovala SGR J1830–0645 z uporabo AstroSat-ovega mehkega rentgenskega teleskopa (SXT) in velikega površinskega rentgenskega proporcionalnega števca (LAXPC). Izvedli so časovno in spektralno analizo, pri čemer so zaznali kratke subsekundne izbruhe rentgenskih žarkov, pulzacije 0.9–10 keV, variacije v profilih impulzov z energijo, pomembne variacije v frakciji impulzov in emisijsko linijo 6.4 keV.

Prisotnost emisijske črte nakazuje, da je lahko v bližini nevtronske zvezde relativno hladen material, ki povzroča fluorescenco železa. Skupaj so astronomi opazili 67 izbruhov s povprečnim trajanjem 33 milisekund. Najsvetlejši izbruh je trajal približno 90 milisekund.

Impulzna frakcija SGR J1830–0645 je pokazala pomemben razvoj z naraščajočo energijo, povečala se je do približno 5 keV in nato strmo padla. To vedenje se razlikuje od tistega, ki ga opazimo pri drugih magnetarjih. Študija je tudi ugotovila, da ima SGR J1830–0645 spektralne lastnosti, značilne za večino magnetarjev v pasu mehkih rentgenskih žarkov, sestavljen iz dveh toplotnih komponent in netoplotne potenčne komponente.

Ta raziskava zagotavlja dragocen vpogled v značilnosti magnetarja SGR J1830–0645 med njegovo eksplozijsko aktivnostjo. S preučevanjem magnetarjev, kot je ta, lahko astronomi še bolj razumejo mehanizme za njihovimi emisijami in dinamiko njihovih magnetnih polj.

Vir: Rahul Sharma et al, AstroSat opazovanje magnetarja SGR J1830–0645 med njegovim prvim zaznanim izbruhom rentgenskih žarkov, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079