Nasin svetovalni odbor za varnost v letalstvu (ASAP) je poudaril kritični pomen varne decentralizacije Mednarodne vesoljske postaje (ISS) po njeni upokojitvi leta 2030. Opozorili so na morebitne katastrofalne posledice, če bi vesoljsko plovilo nenadzorovano ponovno vstopilo v Zemljino atmosfero.

Predsednica ASAP Patricia Sanders je med nedavnim brifingom poudarila nujnost in izjavila, da bi dovolitev nenadzorovane deorbite ISS predstavljala izjemno nevarnost za naseljena območja. Ker se zaveda tveganja, je ASAP priporočil razvoj vesoljskega vlačilca, ki je bistvenega pomena za varno izstopanje iz orbite ISS.

Da bi zagotovili, da lahko ISS varno ponovno vstopi v Zemljino atmosfero in zgori, je NASA predlagala koncept vesoljskega vlačilca za znižanje orbite vesoljske postaje. Vesoljska agencija išče bodisi novo zasnovo vesoljskega plovila bodisi modifikacijo obstoječega vesoljskega plovila, ki bi lahko uspešno opravilo kritično izgorevanje iz orbite na svojem prvem potovanju in ima zmožnost redundance in obnovitve anomalij.

Čeprav je NASA sprva predlagala uporabo ruskega tovornega vesoljskega plovila Progress za deorbito ISS, ostaja negotovo, ali je ta možnost še vedno izvedljiva. Kot del Nasinega predlaganega proračuna za leto 2024 je bilo za razvoj vesoljskega vlačilca dodeljenih 180 milijonov ameriških dolarjev. Vesoljska agencija je k sodelovanju povabila tudi zasebna vesoljska podjetja v ZDA, da prispevajo k oblikovanju.

Vendar morebitni proračunski rezi, ki izhajajo iz zakona o fiskalni odgovornosti, podpisanega junija, lahko vplivajo na načrte za vesoljski vlačilec za izstop iz orbite. Sanders je priznal, da se bo NASA soočila s težkimi odločitvami, če se financiranje zmanjša, vendar je poudaril, da je deorbitno vozilo eno redkih področij, ki ga ni mogoče ogroziti.

Zagotavljanje varne deorbite ISS je ključnega pomena zaradi njegove ogromne velikosti, ki meri 357 čevljev (108 metrov) v premer, kar je enako velikosti nogometnega igrišča. Če bi ga pustili nenadzorovano deorbitirati, bi bilo tveganje padca na gosto poseljena območja spodaj veliko.

Zgodovina je pokazala možne nevarnosti nenadzorovanih ponovnih vstopov. Leta 1979 je ameriška vesoljska postaja Skylab med nenadzorovanim spuščanjem delno pristala na naseljenih območjih v Avstraliji. Podobno je leta 1991 nad Argentino med nenadzorovanim strmoglavljenjem razpadla vesoljska postaja Sovjetske zveze Saljut 7. Na srečo v teh incidentih ni bilo nobenih poškodb, vendar služijo kot opomnik o morebitni škodi, ki bi lahko nastala, če ISS ne bo varno decentralizirana.

##FAQ

Kaj je Mednarodna vesoljska postaja (ISS)?

ISS je bivalna vesoljska postaja, ki služi kot laboratorij za znanstvene raziskave, mednarodno sodelovanje in tehnološki razvoj v vesolju.

Kaj je vesoljski vlačilec?

Vesoljski vlačilec je vesoljsko plovilo, zasnovano za zagotavljanje pogona in drugih zmogljivosti, potrebnih za manevriranje in prestavljanje drugih vesoljskih objektov, kot je ISS, v orbiti.

Zakaj je pomembna varna deorbitacija ISS?

Varna decentralizacija ISS je ključnega pomena za preprečitev nenadzorovanega ponovnega vstopa in morebitnih nevarnosti za naseljena območja. Velika velikost ISS predstavlja veliko tveganje, če bi nenadzorovano ponovno vstopila v Zemljino atmosfero.

Kakšna so tveganja, če ISS ne izstopite varno iz orbite?

Če bi ISS ponovno nenadzorovano vstopila v Zemljino atmosfero, bi lahko povzročila katastrofalno škodo, če bi padla na gosto poseljena območja.

Kateri so zgodovinski primeri nenadzorovanih ponovnih vstopov?

Primeri vključujejo ameriško vesoljsko postajo Skylab leta 1979, ki je povzročila pristanek drobcev na poseljenih območjih v zahodni Avstraliji, in vesoljsko postajo Sovjetske zveze Saljut 7 leta 1991, ki je razpadla nad Argentino. Na srečo v teh dogodkih ni bilo poškodovanih, vendar poudarjajo potencialne nevarnosti.