Puščanje hladilne tekočine na Mednarodni vesoljski postaji je zmotilo vesoljski sprehod ruskih kozmonavtov

Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je med vesoljskim sprehodom ruskih kozmonavtov Olega Kononenka in Nikolaja Chuba naletela na manjši zastoj. Ko so pregledovali puščanje na rezervnem radiatorju v ruskem laboratorijskem modulu Nauka, je nepričakovano iztekel mehurček hladilne tekočine, kar je povzročilo zaskrbljenost glede njihove varnosti. Kozmonavtom je bilo naročeno, naj takoj zapustijo območje, čeprav je bilo pozneje ugotovljeno, da hladilna tekočina ni prišla v stik z njihovimi oblekami.

Da bi zagotovili varnost kozmonavtov in preprečili vnos kontaminantov v okolje ISS, je dvojica, ki se sprehaja v vesolju, pred ponovnim vstopom na postajo obrisala svoje obleke in orodje. Poleg tega je vesoljska agencija uvedla dodatne filtracijske ukrepe znotraj ISS, da bi odstranila morebitne preostale sledi hladilne tekočine.

Ta incident je že tretjič, da je prišlo do puščanja hladilne tekočine iz ruske strojne opreme, pritrjene na ISS. Prejšnja puščanja so bila opažena v vesoljskem plovilu Soyuz decembra 2022 in ruskem tovornem plovilu Progress 82 februarja, obe pa so sprva pripisali zunanjim vplivom. Vendar pa ponavljanje takšnih incidentov postavlja vprašanja o celovitosti same strojne opreme.

Kljub puščanju hladilne tekočine NASA trdi, da se operacije na krovu ISS nadaljujejo kot običajno. Odložen vesoljski sprehod bo prestavljen, Nasini astronavti pa naj bi se v bližnji prihodnosti še vedno podali izven postaje.

