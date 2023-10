Odkrivanje skrivnosti razvoja človeških zarodkov: Sintetični modeli zagotavljajo vpogled

Predstavitev

Proces razvoja človeškega zarodka je znanstveni čudež, ki ostaja zavit v tančico skrivnosti. Kljub znatnemu napredku pri razumevanju razvoja zarodkov pri živalih, so se nam zapletenosti razvoja človeških zarodkov, zlasti v ključnem prvem mesecu, v veliki meri izmikali. Vendar pa je nedavni napredek v raziskavah izvornih celic odprl nove možnosti za razvozlavanje te enigme. Znanstveniki po vsem svetu lahko zdaj v laboratoriju ustvarijo strukture, podobne zarodkom. Te strukture, čeprav ne morejo zrasti v plod, posnemajo najzgodnejše stopnje človeškega razvoja. S preučevanjem teh sintetičnih modelov raziskovalci upajo, da bodo pridobili dragocen vpogled v spontane splave, prirojene napake in učinke zdravil med nosečnostjo.

Kaj so znanstveniki dosegli?

Te zarodku podobne strukture, ki so manjše od riževega zrna, predstavljajo ključne tipe celic, potrebne za razvoj zarodka, kot so posteljica, rumenjakova vrečka in zunanja membrana. Čeprav nimajo utripajočega srca ali možganov, se te strukture razvijejo do stopnje, ki je enaka 14. dnevu človeškega zarodka v maternici. Na tej stopnji naravni zarodki pridobijo notranje strukture, ki so bistvene za razvoj telesnih organov. Sintetični modeli, ki jih je razvila izraelska ekipa, so se izkazali za najbolj natančne doslej. Pomembno je, da za ustvarjanje teh različnih vrst celic niso bile narejene nobene genske spremembe, uporabljeni so bili le kemični znaki.

Kako se zarodki gojijo v laboratoriju?

Za razliko od tradicionalnih metod, ki temeljijo na oplojenih jajčecih, je izraelska ekipa začela s pluripotentnimi izvornimi celicami, pridobljenimi iz kožnih celic odraslega človeka. Te vsestranske celice je mogoče programirati za razvoj v različne tipe celic in se pogosto uporabljajo v biomedicinskih raziskavah. Ekipa je te celice reprogramirala v "naivno stanje", ki ustreza sedmemu dnevu naravnega razvoja zarodka. Ena skupina celic, ki naj bi postala zarodek, je bila nedotaknjena. Drugi dve skupini sta bili zdravljeni s posebnimi kemikalijami, ki so aktivirale gene, odgovorne za razvoj potrebnih tkiv za vzdrževanje zarodka. Po dveh dneh so tri skupine združili. Do četrtega dne se je zarodku podobna struktura začela oblikovati in razkrivati ​​ločene predele, kjer se bosta oblikovala zarodek in rumenjak.

Pogosta vprašanja

1. Ali so ti sintetični modeli dejanski človeški zarodki?

Ne, ti sintetični modeli so skupki celic, vzgojenih v laboratoriju, ki posnemajo zgodnje stopnje človeškega razvoja. Nimajo sposobnosti, da bi se razvili v plod.

2. Kako preučevanje teh sintetičnih modelov pomaga pri razumevanju razvoja človeških zarodkov?

S preučevanjem teh modelov lahko znanstveniki pridobijo vpogled v kompleksne procese zgodnjega razvoja zarodkov, kar vodi k boljšemu razumevanju spontanih splavov, prirojenih okvar in učinkov zdravil med nosečnostjo.

3. Ali obstaja kakšna polemika glede uporabe sintetičnih zarodkov podobnih struktur?

Da, uporaba teh sintetičnih modelov odpira etična vprašanja glede njihovega statusa, zdravljenja in morebitne zlorabe. Znanstvena skupnost še naprej sodeluje v razpravah o teh pomislekih.

