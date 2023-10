Napredovanje biomedicinskih raziskav: modeli zarodkov, pridobljeni iz izvornih celic

By

Znanstveniki se že dolgo ubadajo s skrivnostmi delitve človeških celic in razvoja zarodkov. Zapletenost teh procesov, zlasti v kritičnem prvem mesecu, se raziskovalcem že leta izmika. Vendar pa je nedavni napredek v tehnologiji matičnih celic utrl pot preboju. Laboratoriji po vsem svetu zdaj ustvarjajo zarodkom podobne strukture iz izvornih celic – skupin celic, ki posnemajo zarodke, vendar ne morejo zrasti v plod. Te strukture, ustvarjene brez potrebe po jajčecih ali spermi, obljubljajo globlje razumevanje zapletov v nosečnosti, prirojenih napak pri rojstvu in učinkov zdravil, ki jih jemlje med nosečnostjo.

Najnovejše zarodkom podobne strukture, ki jih je razvila izraelska ekipa, kažejo izjemno natančnost pri posnemanju zgodnjih stopenj človeškega razvoja. Ti modeli vključujejo vse ključne tipe celic, potrebne za embrionalni razvoj, vključno s placento, rumenjakovo vrečko in zunanjo membrano. S tem ko so pustili, da so se te strukture razvijale osem dni, kar je enako 14. dnevu človeškega zarodka v maternici, so raziskovalci bili priča oblikovanju notranjih struktur, potrebnih za nadaljnji razvoj organov.

Za vzgojo teh zarodkov podobnih struktur v laboratoriju so raziskovalci uporabili pluripotentne matične celice, voljne celice s potencialom, da se preoblikujejo v različne vrste celic. Z reprogramiranjem teh celic v "naivno stanje", podobno sedmemu dnevu naravnega razvoja zarodka, je ekipa pripravila temelje za nadaljnjo rast. Kemični dražljaji so sprožili izražanje specifičnih genov, kar je vodilo do oblikovanja tkiva, potrebnega za vzdrževanje zarodka. Zadnji korak je vključeval združevanje treh skupin celic, da bi oblikovali strukturo, podobno zarodku.

Čeprav ti modeli obetajo, ostajajo izzivi. Trenutno se le 1 % agregiranih celic uspešno samoorganizira v strukturo, podobno zarodku. Povečanje te učinkovitosti bo ključnega pomena, da bodo ti modeli postali dragoceno orodje v znanstvenih raziskavah. Gojenje teh struktur po 14 dneh prav tako predstavlja omejitve in ovire. Kljub temu so raziskovalci optimistični, da bodo nadaljnji napredek in izboljšave na tem področju prinesli bistven vpogled v razvoj zarodkov.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj so zarodku podobne strukture?

O: Strukture, podobne zarodkom, so skupki celic, vzgojenih v laboratoriju, ki posnemajo zgodnje stopnje človeškega razvoja, preden pride do oblikovanja organov. Manjka jim utripajoče srce ali možgani.

V: Kako nastanejo zarodkom podobne strukture?

O: Te strukture so ustvarjene z uporabo pluripotentnih matičnih celic, ki so reprogramirane v »naivno stanje«. Specifični genski izrazi se sprožijo s kemičnimi spodbudami za razvoj potrebnih tkiv.

V: Kaj se lahko naučimo iz teh modelov zarodkov?

O: Modeli zarodkov ponujajo možnost raziskovanja spontanih splavov, prirojenih napak pri rojstvu in učinkov zdravil, ki so jih jemali med nosečnostjo. Omogočajo vpogled v nastanek ključnih embrionalnih struktur.

V: S kakšnimi izzivi se soočajo ti modeli?

O: Učinkovitost samoorganizacije celic v zarodku podobno strukturo je trenutno nizka. Poleg tega gojenje teh struktur po 14 dneh predstavlja izzive, ki omejujejo njihov potencial.