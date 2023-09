Nov Maze Escaper: mehki roboti krmarijo po zapletenih prostorih s fizično inteligenco

Mehki roboti iz tekočega kristalnega elastomera lahko krmarijo po kompleksnih prostorih brez vnosa računalnika ali človeka. Ti roboti, ki jih je razvila skupina na Državni univerzi Severne Karoline, temeljijo na konceptu fizične inteligence, kar pomeni, da njihovo vedenje narekujejo materiali, iz katerih so izdelani, in njihova strukturna zasnova. Roboti, podobni kosom vrvice, so bili sposobni krmariti po labirintih in se celo pogajati okoli premikajočih se ovir.

Ekipa je nedavno predstavila izboljšano različico robota, ki lahko obvlada še bolj zapletene scenarije. Roboti so narejeni iz enakega tekočekristalnega elastomera kot prej, vendar je ključna razlika v asimetrični zasnovi. Ena polovica robota je zvit trak, ki se lahko raztegne v ravno linijo, medtem ko je druga polovica bolj napet zasuk, ki se prav tako zvija okoli sebe. Ta asimetrija ustvarja različne sile na vsakem koncu robota, kar mu omogoča, da se obrača, ne da bi moral priti v stik s predmetom.

Robot, ki so ga avtorji poimenovali "maze escaper", je sposoben krmariti po labirintih s premikajočimi se stenami in režami, manjšimi od velikosti njegovega telesa. Sposobnost gibanja v loku mu omogoča, da se premakne iz ozkih mest. Raziskovalci verjamejo, da ima ta tehnologija potencialne aplikacije pri načrtovanju mehkih robotov, zlasti za aplikacije, kjer lahko roboti pridobivajo toplotno energijo iz svojega okolja.

Ta preboj v mehki robotiki dokazuje moč fizične inteligence in odpira možnosti za inovativne pristope pri načrtovanju robotov. Študija, ki podrobno opisuje ta razvoj, je objavljena v reviji Science Advances.

Viri:

– Revija: Science Advances

– Državna univerza Severne Karoline