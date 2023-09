Komponente možganskih celic izvirajo iz starodavnih morij

Nedavna študija, ki so jo izvedli strokovnjaki Centra za genomsko regulacijo, je odkrila, da so bile komponente možganskih celic prisotne v plitvih morjih pred približno 800 milijoni let. S preučevanjem plakozojev, drobnih morskih živali, so raziskovalci pridobili vpogled v evolucijsko potovanje nevronov.

Plakozoji, ki so veliki približno kot veliko zrno peska, živijo v toplih plitvih vodah in preživijo s prehranjevanjem z algami in mikrobi. Kljub pomanjkanju organov ali ločenih telesnih delov plakozoji veljajo za eno od petih primarnih živalskih linij, poleg ctenoforjev, spužv, žarnjakov in bilateralk.

Bistvenega pomena za obstoj plakozojev so peptidergične celice, ki sproščajo peptide, ki usmerjajo njihovo hranjenje in gibanje. Študija je uporabila molekularne in računalniške analize za ustvarjanje "atlasov celic", da bi razumeli razvoj in delovanje teh celic. Ugotovljeno je bilo, da so te peptidergične celice služile kot predhodniki sodobnih nevronov.

Raziskovalci so odkrili zapleteno mrežo "vmesnih" tipov celic, ki povezujejo glavnih devet tipov celic v plakozojih. Poleg tega so peptidergične celice, ki se razlikujejo od drugih celic, pokazale presenetljivo podobnost z nevroni, ki so se pojavili milijone let pozneje v naprednejših organizmih. Te edinstvene podobnosti z nevroni niso opazili pri zgodnjih razvejanih vrstah, kot so spužve ali ctenofores.

Študija je razkrila tri opazne vzporednice med peptidergičnimi celicami in nevroni. Prvič, plakozojske celice se diferencirajo na podoben način kot nevrogeneza, opažena pri žarnicah in dvostrancih. Drugič, te celice imajo številne komponente nevronskega sporočilnega konca, vendar nimajo lastnosti pravega nevrona, kot je prevajanje električnih signalov. Nazadnje je globoko učenje razkrilo, da te celice komunicirajo prek GPCR-jev, ki jih sprožijo nevropeptidi, kar odraža nevronsko komunikacijo.

S poudarjanjem evolucijske časovnice raziskava kaže, da so se temeljne komponente nevronov oblikovale v starodavnih morjih pred 800 milijoni let. Približno stoletje po pojavu njihovih prednikov so se peptidergične celice plakozojev verjetno razvile tako, da imajo kritične lastnosti, bistvene za nevrone, kot so ionski kanali in postsinaptični odri.

Medtem ko se ocenjuje, da se je prvi sodobni nevron pojavil pred približno 650 milijoni let, so v ktenoforih nevronom podobne celice z različnimi značilnostmi, kar postavlja vprašanja o evolucijski poti nevronov. Avtorji študije poudarjajo potrebo po nadaljnjih raziskavah za obravnavo teh odprtih vprašanj in pridobitev jasnejšega razumevanja evolucijskih poti nevronov in drugih tipov celic.

Ker genomsko sekvenciranje še naprej napreduje, se pričakuje, da bodo skrivnosti, ki jih skrivajo netradicionalni modeli živali, kot so plakozoji, ctenofores in spužve, postopoma odklenjene, kar bo osvetlilo evolucijsko zgodbo življenja.

Viri:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Center za genomsko regulacijo](https://www.crg.eu/)