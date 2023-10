Kirurg poziva starše, naj ne kupujejo laserskih pisal kot igrač, potem ko ima deček trajne poškodbe oči

Pediatrični oftalmolog svetovalec roti starše, naj svojim otrokom ne dovolijo, da se igrajo z laserskimi peresi kot igračami, po primeru, ko je 11-letni deček utrpel trajno poškodbo oči. Deček, znan kot Harry, je v začetku tega leta izgubil osrednji vid in preiskave so pokazale obsežno poškodbo njegove mrežnice. Zdaj prejema mesečne injekcije, vendar se mu vid morda nikoli ne bo popolnoma povrnil.

Aabgina Shafi, kirurginja, ki zdravi Harryja, je razkrila, da so štirje drugi otroci v Yorkshiru trenutno na zdravljenju zaradi podobnih poškodb, ki so jih povzročila laserska peresa. Gospa Shafi je poudarila, da lahko škoda, ki jo povzročijo te naprave, povzroči slepoto ali druge nepopravljive poškodbe, zaradi česar je potrebno spremljanje vse življenje. Čeprav je z laserjem svetiti premikajoče se vozilo nezakonito, je v Združenem kraljestvu zakonito prodajati in imeti laserska pisala.

Gospa Shafi je pojasnila, da številna laserska pisala, ki so na voljo na trgu, niso v skladu z varnostnimi standardi EU, pri čemer nekatera presegajo označeno moč. Opozorila je, da čeprav otroci morda uživajo v uporabi teh pisal za pokanje balonov, lahko njihovo usmerjanje v oči povzroči resno škodo.

Harryjevi starši so odkrili vzrok poškodbe, potem ko so ga odpeljali k optiku. Testi so razkrili UV-poškodbe in takrat se je njegova mama spomnila, da je imel v lasti lasersko pero. Poleg poškodbe desnega očesa so preiskave pokazale poškodbo levega očesa, čeprav trenutno vid ni prizadet.

Harryjeva mama, ki je lasersko pero kupila prek spleta, je izrazila obžalovanje in druge starše pozvala, naj ne naredijo enake napake. Poudarila je potencialni dolgoročni vpliv na sinovo življenje, vključno z njegovimi poklicnimi možnostmi in sposobnostjo vožnje.

Etui služi kot opomin staršem, naj bodo pozorni pri nakupu igrač za svoje otroke. Laserska pisala se morda zdijo neškodljiva, vendar imajo lahko ob napačni uporabi resne posledice. Za proizvajalce in potrošnike je ključnega pomena, da dajo prednost varnosti in zagotovijo, da izdelki izpolnjujejo potrebne standarde.

Viri:

– [BBC News](vir)