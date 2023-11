Nova izvorna celica, povezana s prezgodnjo fuzijo lobanje, razkriva možne načine zdravljenja

By

Znanstveniki iz Weill Cornell Medicine so prišli do prelomnega odkritja, ki osvetljuje vzroke kraniosinostoze, stanja, za katerega je značilno prezgodnje zraščanje lobanje dojenčka. S svojo raziskavo so identificirali prej neznano vrsto matične celice, imenovano matična celica DDR2+, ki je odgovorna za nenormalno zlitje lobanje.

Kraniosinostoza prizadene približno enega od 2,500 dojenčkov in lahko povzroči nenormalen razvoj možganov, če je ne zdravimo. Sedanje zdravljenje vključuje predvsem operacijo, vendar ta novi preboj ponuja potencialne alternative. S proučevanjem miši s skupno genetsko mutacijo, povezano s kraniosinostozo, so raziskovalci ugotovili, da je matična celica DDR2+, ki je odgovorna za tvorbo kosti, doživela nenormalno proliferacijo, kar je vodilo do prezgodnjega zlitja lobanje.

"Naše ugotovitve zagotavljajo novo pot za zdravljenje kraniosinostoze, ne samo s kirurškim posegom, ampak tudi z usmerjanjem na nenormalno aktivnost te izvorne celice DDR2+," je povedal dr. Matt Greenblatt, soavtor študije.

Nepričakovani rezultati študije so pokazali, da predhodno identificirane matične celice, ki tvorijo kosti, znane kot matične celice CTSK+, zavirajo proizvodnjo matičnih celic DDR2+. Vendar pa v primerih kraniosinostoze genska mutacija povzroči odmrtje matičnih celic CTSK+, kar omogoči celicam DDR2+ nenormalno razmnoževanje. Za nadaljnjo preiskavo svojih ugotovitev so raziskovalci analizirali tudi vzorce človeških tkiv iz operacij kraniosinostoze in našli dokaze o matičnih celicah DDR2+, kar je okrepilo klinični pomen njihovih odkritij pri miših.

Ta preboj utira pot možnim zdravljenjem, ki ciljajo na proliferacijo matičnih celic DDR2+. Raziskovalci kažejo, da bi lahko zatiranje te nenormalne populacije matičnih celic, ki posnema metode, ki jih uporabljajo matične celice CTSK+, preprečilo ali ublažilo prezgodnjo fuzijo lobanje. Odkrili so, da matične celice CTSK+ izločajo protein rastnega faktorja IGF-1, ki igra vlogo pri zatiranju matičnih celic DDR2+.

Poleg razvoja novih strategij zdravljenja se znanstveniki zdaj poglabljajo v zapletenost matičnih celic, ki tvorijo kosti v lobanji. Sumijo, da so morda v proces vključene tudi druge vrste izvornih celic, in želijo to možnost še naprej raziskati.

Ta prelomna raziskava odpira nove poti za zdravljenje kraniosinostoze in daje upanje za prihodnji napredek na področju regenerativne medicine. Z usmerjanjem in nadzorom proliferacije izvornih celic DDR2+ bodo raziskovalci kmalu lahko zagotovili manj invazivno in učinkovitejše zdravljenje dojenčkov s tem stanjem.

Pogosta vprašanja

Kaj je kraniosinostoza?

Kraniosinostoza je stanje, za katero je značilno prezgodnje zraščanje lobanje dojenčka. Če se ne popravi kirurško, lahko povzroči nenormalen razvoj možganov.

Kaj je izvorna celica?

Matične celice so nediferencirane celice, ki se lahko razvijejo v različne vrste specializiranih celic v telesu.

Kako pogosta je kraniosinostoza?

Kraniosinostoza prizadene približno enega od 2,500 dojenčkov.

Kakšni so trenutni načini zdravljenja kraniosinostoze?

Trenutno se kraniosinostoza zdravi predvsem s kirurškimi posegi. Vendar pa ta nova raziskava ponuja možna alternativna zdravljenja.