Ogromno odkritje: Znanstveniki so zaznali najdaljši in najsvetlejši hiter radijski izbruh doslej

Mednarodna skupina znanstvenikov je v študiji hitrih radijskih izbruhov (FRB) prišla do osupljivega odkritja. Zaznali so FRB, imenovan FRB 20220610A, ki ni le največja zabeležena razdalja, ampak tudi ena najsvetlejših, ki so jih kdaj opazili. Trajalo je približno osem milijard let, da je signal FRB iz FRB 20220610A junija lani dosegel Zemljo, zaradi česar je približno 50 odstotkov starejši od prejšnjega rekorderja razdalje.

Ocenjuje se, da je energija, ki jo sprosti FRB 20220610A v samo nekaj milisekundah, enakovredna energiji, ki jo naše Sonce proizvede v 30 letih. Ta neverjetna svetlost ločuje FRB 20220610A od večine prej najdenih FRB. Pravzaprav je svetlejši od vseh razen enega od 55 FRB-jev, ki jih je prej zaznal avstralski kvadratni kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Z nadaljnjimi opazovanji, izvedenimi z zelo velikim teleskopom Evropskega južnega observatorija, je ekipa pod vodstvom Avstralije ugotovila, da FRB 20220610A verjetno izvira iz združitvenega para ali treh galaksij. Ta ugotovitev se ujema z nekaterimi teorijami o vzroku FRB, čeprav so bile predlagane tudi druge možne razlage, kot so supernove in magnetne nevtronske zvezde.

Kljub neznanemu izvoru FRB ti fascinantni pojavi dajejo raziskovalcem priložnost, da ocenijo maso vesolja. Profesor Ryan Shannon, sovodja projekta, pojasnjuje, da je manjkajočo snov v vesolju možno zaznati s hitrimi radijskimi izbruhi: »Hitri radijski izbruhi zaznajo ta ionizirani material. Tudi v vesolju, ki je skoraj popolnoma prazno, lahko 'vidijo' vse elektrone, kar nam omogoča, da izmerimo, koliko stvari je med galaksijami.«

Odkritje FRB 20220610A podpira tudi teorijo, ki jo je predlagal pokojni avstralski astronom Jean-Pierre Macquart leta 2020. Macquart je predlagal, da je maso vesolja mogoče oceniti s preučevanjem hitrih radijskih izbruhov. Ugotovitve ekipe se ujemajo s tako imenovano »Macquartovo relacijo«, ki pravi, da bolj ko je hiter radijski izbruh oddaljen, več razpršenega plina razkrije med galaksijami. Vendar vsi FRB ne sledijo temu vzorcu, kar poudarja zapletenost teh pojavov.

Medtem ko ta preboj v razumevanju FRB premika meje našega znanja, bo za odkrivanje še bolj oddaljenih signalov potrebna izboljšana oprema. Znanstveniki nestrpno pričakujejo dokončanje observatorija Square Kilometer Array, ki naj bi začel delovati leta 2028, kar bo omogočilo nadaljnje raziskovanje in odkrivanje novih zapisov FRB.

