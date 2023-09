OLED, ki oddaja modro svetlobo pri rekordno nizki napetosti: možni napredki v tehnologijah pametnih telefonov in zaslonov

Raziskovalci iz Tokyo Tech so naredili prelomno inovacijo v tehnologiji organskih svetlečih diod (OLED) z razvojem OLED, ki oddaja modro svetlobo pri rekordno nizki napetosti 1.47 V. Ta preboj ima potencial za revolucijo komercialnih pametnih telefonov in tehnologij zaslonov.

Modra svetloba je bistvena za naprave, ki oddajajo svetlobo, zaslone pametnih telefonov in velike zaslone. Vendar je bil razvoj učinkovitih modrih OLED izziv zaradi visoke napetosti, ki je potrebna za njihovo delovanje. Tradicionalni modri OLED običajno zahtevajo približno 4 V za svetilnost 100 cd/m2, kar je višje od napetosti litij-ionskih baterij, ki se običajno uporabljajo v pametnih telefonih. Zato je nujno treba razviti modre OLED, ki lahko delujejo pri nižjih napetostih.

Raziskovalci iz Tokyo Tech so v sodelovanju z drugimi institucijami razvili OLED s pretvorbo navzgor, ki doseže modro emisijo pri izjemno nizki vklopni napetosti 1.47 V. Naprava uporablja posebne materiale, vključno z NDI-HF kot akceptorjem, 1,2- ADN kot darovalec in TbPe kot fluorescentni dopant. OLED deluje z uporabo mehanizma pretvorbe navzgor, kjer se luknje in elektroni vbrizgajo v donorsko oziroma akceptorsko plast in se rekombinirajo na vmesniku donor/akceptor, da tvorijo stanje prenosa naboja. To stanje selektivno prenaša energijo na oddajnik, kar povzroči oddajanje modre svetlobe.

Novi OLED je pokazal svetilnost 100 cd/m2, kar je enakovredno svetilnosti komercialnega zaslona, ​​pri samo 1.97 V. Ta dosežek znatno zmanjša zahtevo po napetosti za modre OLED, kar omogoča izpolnjevanje komercialnih zahtev za te naprave. Študija poudarja pomen optimizacije zasnove vmesnika donor/akceptor za nadzor ekscitoničnih procesov.

Skratka, razvoj OLED, ki oddaja modro svetlobo pri rekordno nizki napetosti, je izjemen korak naprej v tehnologiji OLED. Ta preboj lahko spodbudi napredek na področju tehnologij pametnih telefonov in zaslonov, zaradi česar postanejo bolj energetsko učinkoviti in dostopni.

Sklic:

"Modra organska svetleča dioda z vklopno napetostjo 1.47 V." Nature Communications.