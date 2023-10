Nov mehanizem, ki vključuje možganske krvne žile, osvetli oblikovanje dolgoročnega spomina

Raziskovalci so odkrili doslej neznan mehanizem, povezan z možganskimi krvnimi žilami, ki prispeva k procesu oblikovanja dolgoročnega spomina. Medtem ko se je večina študij osredotočila na nevrone pri razumevanju učenja in spomina, nedavne ugotovitve kažejo, da imajo vlogo tudi druge vrste celic, kot so periciti.

Periciti so celice, ki obdajajo stene majhnih krvnih žil v možganih in so odgovorne za ohranjanje zdravja krvno-možganske pregrade. Vendar nedavne raziskave kažejo, da so lahko periciti vpleteni tudi v različna nevrološka stanja, vključno z možgansko kapjo, epilepsijo in multiplo sklerozo.

Višja avtorica študije, Cristina Alberini, poudarja pomembnost tega odkritja in navaja, da lahko možganske bolezni, povezane z žilnimi in presnovnimi težavami, izvirajo iz pomanjkljivosti v sodelovanju med različnimi vrstami celic. Ta nov vpogled odpira nove možnosti za razumevanje osnovnih vzrokov stanj, kot sta Alzheimerjeva bolezen in demenca.

Raziskovalci so raziskali tudi vlogo beljakovinskega hormona, imenovanega insulinu podoben rastni faktor 2 (IGF2), pri učenju in spominu. Ugotovili so, da so se ravni IGF2 povečale v pericitih po učenju pri podganah in miših. To odkritje je vodilo do vprašanja, ali je IGF2 v pericitih potreben za tvorbo dolgoročnih spominov.

Za nadaljnjo preiskavo so raziskovalci izvedli poskuse z mišmi, pri katerih je bila proizvodnja IGF2 v pericitih izločena. Ugotovili so, da te miši niso bile sposobne oblikovati dolgoročnih spominov v primerjavi z običajnimi mišmi. Natančneje, pokazali so pomanjkljivosti v kontekstualnem in prostorskem spominu, kar kaže na pomen IGF2 v pericitih za tvorbo spomina.

Poleg tega so raziskovalci opazili, da je nevronska stimulacija povzročila proizvodnjo IGF2 v pericitih, ki so nato spodbudili mehanizme nevronske aktivacije, povezane z učenjem. Ta ugotovitev nakazuje, da obstaja kooperativno razmerje med nevroni in periciti pri oblikovanju dolgoročnih spominov.

Na koncu ta študija poudarja pomen pericitov in njihove proizvodnje IGF2 v zapletenem procesu nastajanja dolgoročnega spomina. Razumevanje teh mehanizmov bi lahko pripeljalo do napredka pri zdravljenju motenj, povezanih s spominom, in nevroloških stanj.

