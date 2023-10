Utiranje poti: lunarne ceste bi lahko zaščitile lunarno tehnologijo

Znanstveniki verjamejo, da bi tlakovanje luninega površja lahko zagotovilo bolj nemoten prevoz za lunine roverje ter tudi zaščitilo pristajalne naprave in drugo tehnologijo, poslano za raziskovanje luninega površja. Glavni razlog za to je prisotnost luninega prahu, ki predstavlja izziv zaradi svojega električnega naboja in ostrih robov.

Odsotnost vetra in vode na Luni preprečuje, da bi kamenje preperelo v pesek, kot se to dogaja na Zemlji. Zaradi tega je lunino površje nenehno bombardirano s kozmičnim sevanjem in nezemeljskimi vplivi, zaradi česar se kamnine zdrobijo v praškast regolit. Ta lunarni prah je zelo lepljiv in abraziven ter predstavlja tveganje za lunarno tehnologijo in zdravje ljudi, če ga vdihavate.

V prizadevanju za reševanje teh izzivov znanstveniki raziskujejo zamisel o gradnji cest na Luni. Vendar so bili stroški in težave pri transportu materialov z Zemlje na Luno velike ovire.

Da bi našli rešitve na kraju samem, so raziskovalci izvedli poskuse za preoblikovanje luninega prahu v ustrezne materiale za lunine ceste. Sončno svetlobo so usmerili na lunarni regolit z uporabo laserjev za simulacijo sončnega sevanja. Rezultat tega procesa je bila izdelava trikotnih ploščic, ki bi se lahko združile in tvorile trdne, ravne površine za lunarne ceste in potencialna mesta za pristanek.

Vendar pa je bilo za ustvarjanje dovolj sončne svetlobe za taljenje luninega prahu potrebna uporaba velikih leč, visokih kot oseba, za fokusiranje sončne svetlobe. Nadaljnje raziskave bodo potrebne za oceno vzdržljivosti teh ploščic v surovem luninem okolju in njihove primernosti kot pristajalne ploščadi.

Ugotovitve te raziskave so bile objavljene v Scientific Reports.

Viri:

– Znanstvena poročila