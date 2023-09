Nasilno hranjenje: Kako supermasivne črne luknje zvijajo in trgajo prostor-čas

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z univerze Northwestern, je izpodbijala konvencionalno razumevanje, kako se supermasivne črne luknje hranijo. Prej je veljalo, da črne luknje postopoma porabljajo snov v dolgih časovnih obdobjih. Vendar pa so raziskovalci z uporabo 3D simulacij visoke ločljivosti odkrili, da ti kozmični velikani silovito zvijajo in raztrgajo prostor-čas, da bi porabili snov z osupljivo hitrimi stopnjami, tako da zaključijo en cikel prehranjevanja v samo nekaj mesecih.

Ekipa je uporabila Summit, enega največjih superračunalnikov na svetu, za izvedbo 3D simulacije, ki je integrirala plinsko dinamiko, magnetna polja in splošno teorijo relativnosti. Ta simulacija je zagotovila celovit pogled na vedenje črne luknje in razkrila, da črne luknje zvijajo okoliški prostor-čas in raztrgajo akrecijski disk na notranji in zunanji poddisk. Črna luknja nato požre notranji disk in omogoči, da ostanki zunanjega poddiska zapolnijo praznino.

Ta proces, znan kot "jej-ponovno-jej", potencialno pojasnjuje skrivnostno vedenje kvazarjev "spreminjanja videza". Kvazarji so zelo svetleča galaktična jedra, ki jih poganjajo supermasivne črne luknje. Kvazarji s spreminjajočim se videzom kažejo hitre in drastične spremembe v svoji svetlosti, pogosto se vklopijo in izklopijo v nekaj mesecih do nekaj letih.

Prejšnje teorije so se trudile razložiti, zakaj je notranje območje akrecijskega diska izginilo in se hitro ponovno napolnilo. Vendar pa so simulacije pokazale, da ko se notranji in zunanji poddisk odklopita, se začne "hranilna norost" črne luknje. Konkurenca med vrtenjem črne luknje ter trenjem in pritiskom znotraj diska vodi do trganja diskov in potiskanja notranjega diska navznoter.

V nasprotju s prejšnjimi predpostavkami so simulacije tudi pokazale, da akrecijski diski niso nujno poravnani z vrtenjem črne luknje. Namesto tega notranji in zunanji poddisk neodvisno nihata z različnimi hitrostmi in koti. Ta deformacija celotnega akrecijskega diska povzroči trčenje delcev plina, kar povzroči izbruhe svetlobe in energije.

Novo razumevanje o tem, kako se supermasivne črne luknje hranijo, odpira vznemirljive poti za nadaljnje raziskovanje teh zagonetnih kozmičnih entitet. Izpodbija dolgoletne teorije in zagotavlja natančnejši prikaz njihovih prehranjevalnih navad ter ponuja boljše razumevanje mehanizmov, ki poganjajo njihovo vedenje.

Vir: raziskovalci univerze Northwestern