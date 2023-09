Črne luknje porabijo svoje okolje hitreje, kot je bilo pričakovano

Nedavna študija, ki jo je izvedla univerza Northwestern, je na novo osvetlila požrešen apetit črnih lukenj. Čeprav je znano, da se črne luknje ne prehranjujejo kot živi organizmi, jim njihova gravitacijska sila omogoča, da požrejo bližnje predmete, kot so plin, prah in celo zvezde. Ta proces se običajno imenuje "prehranjevanje".

Tradicionalno je veljalo, da črne luknje porabljajo snov iz svoje okolice počasi, po napovedih klasične teorije akrecijskega diska. Vendar pa je nova raziskava, ki je uporabila napredne 3D simulacije, dokazala, da je ta domneva napačna.

Študija je pokazala, da črne luknje raztrgajo svoj akrecijski disk z osupljivo velikimi hitrostmi in ga v bistvu požrejo v vrtincu. Akrecijski disk je vrtinčasti disk snovi, ki se spiralno vrti v črno luknjo. Ta disk nastane, ko je črna luknja v binarnem sistemu s spremljevalno zvezdo ali ko je obdana z oblakom plina in prahu. Ogromna gravitacijska sila črne luknje privlači te elemente, zaradi česar se spiralno vrtijo v globino črne luknje.

Odkritje te pospešene porabe zagotavlja dragocen vpogled v obnašanje črnih lukenj in njihov vpliv na okolico. Raziskovalci na univerzi Northwestern upajo, da bi to novo odkrito razumevanje lahko pomagalo znanstvenikom razvozlati skrivnosti, ki obdajajo te zagonetne kozmične entitete.

Skratka, nenasitna lakota črnih lukenj jih vodi do tega, da zaužijejo okoliško okolje veliko hitreje, kot se je prej verjelo. S svojo ogromno gravitacijsko silo hitro porabijo plin, prah in celo zvezde. Nedavna študija, ki jo je izvedla univerza Northwestern in temelji na 3D simulacijah, je odkrila to pospešeno porabo in zagotovila nov vpogled v obnašanje črnih lukenj.

Viri:

– Northwestern University Study