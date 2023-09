Nova študija kaže, da bi bila Zemlji najbližja črna luknja lahko 150 svetlobnih let stran

Nedavna študija je izzvala naše razumevanje črne luknje, ki je Zemlji najbližja. Prejšnje raziskave so pokazale, da se najbližja znana črna luknja nahaja 1,560 svetlobnih let stran. Vendar pa nova študija, objavljena v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nakazuje, da bi lahko obstajala črna luknja že 150 svetlobnih let od Zemlje.

Študija se je osredotočila na kopico Hyades, ki je našemu planetu najbližja odprta kopica zvezd. Z uporabo podatkov iz misije Gaia Evropske vesoljske agencije so znanstveniki z Univerze v Padovi in ​​Univerze v Barceloni analizirali gibanje in razvoj zvezd v kopici Hyades. S simulacijami so našli dokaze, ki kažejo na prisotnost črnih lukenj v ali blizu grozda.

Odprta kopica je zbirka zvezd, ki jih ohlapno drži skupaj gravitacijska sila in imajo skupne značilnosti, kot sta starost in kemična sestava. Raziskovalci so rezultate simulacije primerjali z dejanskimi položaji in hitrostmi zvezd v Hijadah, ki jih je natančno opazoval satelit Gaia. Simulacije so pokazale, da sta v središču grozda ali v bližini dve ali tri črne luknje.

Če bi bilo potrjeno, bi bile te črne luknje najbližji kandidati za naš sončni sistem. To odkritje ne osvetljuje le porazdelitve črnih lukenj v galaksiji, ampak tudi daje vpogled v to, kako vplivajo na razvoj zvezdnih kopic in prispevajo k virom gravitacijskih valov.

Črne luknje so izjemno gosti objekti, ki so nastali zaradi kolapsa masivnih zvezd. Njihova gravitacijska sila je tako močna, da ji ne uide niti svetloba. Čeprav jih ni mogoče neposredno opazovati, se na njihovo prisotnost običajno sklepa s preučevanjem njihovega vpliva na okoliško snov. Na primer, uničenje mimoidoče zvezde s črno luknjo povzroči zaznavne rentgenske žarke.

Zaznavanje gravitacijskih valov leta 2015 je znatno napredovalo v raziskavah črnih lukenj. Gravitacijske valove so prvič opazili pri trčenju dveh črnih lukenj, oddaljenih 1.3 milijarde svetlobnih let, kar je sprožilo nadaljnje raziskovanje teh skrivnostnih nebesnih teles.

