Prehranjevalne navade supermasivnih črnih lukenj: Nova študija razkriva presenetljive ugotovitve

Nova študija, ki jo je vodila univerza Northwestern, izpodbija prejšnje predpostavke o prehranjevalnih navadah supermasivnih črnih lukenj. Medtem ko je prej veljalo, da črne luknje hrano zaužijejo počasi, nove simulacije kažejo, da jo dejansko požrejo veliko hitreje. Rezultati te prelomne študije bodo objavljeni v The Astrophysical Journal 20. septembra.

V skladu s 3D simulacijami visoke ločljivosti vrteče se črne luknje zvijajo okoliški prostor-čas, kar povzroči, da se akrecijski disk plina raztrga na notranji in zunanji poddisk. Črne luknje najprej zaužijejo notranji obroč, nato pa ostanki zunanjega poddiska zapolnijo vrzel. Ta proces jesti-ponovno-jesti se zgodi v nekaj mesecih, veliko hitreje, kot se je prej mislilo.

To novo razumevanje bi lahko pomagalo razložiti obnašanje kvazarjev, ki so nekateri najsvetlejši objekti na nočnem nebu. Kvazarji pogosto izbruhnejo in nato izginejo brez pojasnila. Hitre spremembe, opažene v kvazarjih, so skladne z uničenjem in dopolnjevanjem notranjih območij akrecijskega diska.

Prejšnja domneva, da so bili akrecijski diski poravnani z vrtenjem črne luknje, se je izkazala za napačno. Simulacija, ki so jo izvedli raziskovalci, kaže, da so regije, ki obdajajo črne luknje, bolj turbulentne, kot se je prej verjelo. Z uporabo enega največjih superračunalnikov na svetu so raziskovalci ustvarili 3D simulacijo tankega, nagnjenega akrecijskega diska, ki je upošteval plinsko dinamiko, magnetna polja in splošno teorijo relativnosti.

Ukrivljenost, ki jo povzroči vlečenje okvirja, pojav, ko vrteča se črna luknja vleče prostor-čas okoli sebe, povzroči nihanje celotnega diska. Notranji disk niha hitreje kot zunanji deli, kar povzroči trke, ki poženejo material bližje črni luknji. Sčasoma se notranji disk loči od preostalega diska in poddiski se začnejo razvijati neodvisno.

Območje trganja, kjer se notranji in zunanji poddisk ločita, je tam, kjer se začne prehranjevalna norost. Vrtenje črne luknje tekmuje s trenjem in pritiskom znotraj diska, zaradi česar notranji in zunanji disk trčita in potiskata notranji disk proti črni luknji. Ta proces ustvari cikel jesti-ponovno-jesti.

Ta študija bi lahko potencialno pojasnila pojav kvazarjev "spreminjanja videza", kjer se kvazarji drastično spremenijo v časovnih lestvicah od mesecev do let. Simulacije, ki so jih izvedli raziskovalci, nudijo možno razlago za hitro posvetlitev in zatemnitev, opaženo v teh predmetih.

Na splošno ta študija osvetljuje zapletene prehranjevalne navade supermasivnih črnih lukenj in utira pot nadaljnjim raziskavam pri razumevanju njihovega vedenja.

Opredelitve:

– Akrecijski disk: disk plina, prahu in druge snovi, ki kroži okoli nebesnega predmeta, kot je črna luknja ali mlada zvezda, preden na koncu pade na predmet.

– Kvazar: izjemno svetlo in oddaljeno aktivno galaktično jedro, ki oddaja ogromne količine energije, predvsem v obliki svetlobe in radijskih valov.

Viri:

– The Astrophysical Journal (vir študije)

– Northwestern University (vir informacij o raziskovalcih)