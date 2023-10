Črne luknje lahko obstajajo v popolnoma uravnoteženih parih, kažejo študije

By

Raziskovalci z Univerze v Southamptonu so skupaj s kolegi z univerz v Cambridgeu in Barceloni odkrili, da lahko črne luknje potencialno obstajajo v parih, ki so popolnoma uravnoteženi in jih drži v ravnovesju kozmološka sila, ki posnema eno samo velikansko črno luknjo. Ta ugotovitev izpodbija konvencionalne teorije o črnih luknjah, ki kažejo, da lahko obstajajo samo kot izolirani objekti v vesolju.

Črne luknje so astronomski objekti z neverjetno močno gravitacijo, ki je tako močna, da jim nič, niti svetloba, ne more uiti. So izredno gosti, z maso, ki lahko spravi celotno Zemljo v majhen prostor.

V skladu s konvencionalnimi teorijami, ki temeljijo na Einsteinovi teoriji splošne relativnosti, lahko črne luknje obstajajo kot statični ali vrteči se objekti sami. Vendar jih gravitacijska sila sčasoma pritegne in trči skupaj. Ta predpostavka drži, ko razmišljamo o statičnem vesolju, toda kaj, če se vesolje nenehno širi?

Raziskovalci domnevajo, da lahko v vesolju, ki se širi, pari črnih lukenj obstajajo v harmoniji, kar ustvarja iluzijo ene same črne luknje. To je mogoče zaradi kozmološke konstante, znane tudi kot temna energija, ki je bila uvedena v Einsteinovi teoriji. Kozmološka konstanta povzroči, da vesolje pospešuje s konstantno hitrostjo, kar vpliva na interakcijo in obstoj črnih lukenj.

S kompleksnimi numeričnimi metodami je ekipa dokazala, da lahko dve statični črni luknji obstajata v ravnovesju, njuni gravitacijski privlačnosti pa nasprotuje širjenje, povezano s kozmološko konstanto. To pomeni, da tudi v vesolju, ki se širi, črne luknje ohranjajo fiksno medsebojno razdaljo. Gravitacijska sila kompenzira širjenje, ki ju skuša potegniti narazen.

Od daleč bi bil par črnih lukenj v ravnovesju videti kot ena črna luknja, zaradi česar bi bilo težko razlikovati med obema. Ta ugotovitev odpira možnosti za nadaljnje raziskave, saj lahko teorija velja tudi za vrteče se črne luknje in potencialno celo za več črnih lukenj.

Študijo so izvedli raziskovalci z Univerze v Southamptonu, Univerze v Cambridgeu in Univerze v Barceloni. Njihove ugotovitve so bile objavljene v reviji Physical Review Letters, članek pa je bil pregledan kot članek Viewpoint.

