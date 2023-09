Iz supermasivnih črnih lukenj so zaznali nepričakovane radijske valove s poznim nastopom

Skupina astrofizikov je prišla do zanimivega odkritja glede radijskih valov, ki jih oddajajo supermasivne črne luknje. V nasprotju s prejšnjimi domnevami lahko ti radijski valovi trajajo več sto dni po tem, ko je črna luknja raztrgala zvezdo, kar ovira naše razumevanje teh kozmičnih pojavov.

Ekipa je zbrala podatke iz 24 supermasivnih črnih lukenj z uporabo treh radijskih teleskopov: Very Large Array, MeerKAT in Australian Telescope Compact Array. Presenetljivo so ugotovili, da deset od teh črnih lukenj oddaja radijske valove 500 do 2,000 dni po začetnem dogodku trganja zvezd.

Ta ugotovitev je v nasprotju s prejšnjimi prepričanji, da se radijski valovi zmanjšajo v tednih ali mesecih po trku črne luknje. Po besedah ​​astrofizičarke Yvette Cendes, glavne avtorice študije, to pomeni, da do polovica vseh črnih lukenj, ki razrežejo zvezdo, še leta kasneje oddaja material, pojav, ki ga ona imenuje "riganje".

Ko se zvezda preveč približa črni luknji, njena ogromna gravitacijska sila raztegne zvezdo v obliko špagetov. Ta dogodek plimovanja povzroči enega najsvetlejših optičnih izbruhov v vesolju. Približno 20 do 30 odstotkov teh dogodkov povzroči odtok radijskih valov v zgodnjih fazah. Vendar pa je bilo od devetdesetih let opaženih le okoli 100 takih dogodkov.

Običajno se raziskovalci po opazovanju začetne močne svetlobe zaradi dogodka plimovanja osredotočijo drugam. Vendar pa je prejšnje odkritje ekipe o črni luknji, ki oddaja radijske valove leta po tem, ko je požrla zvezdo, sprožilo radovednost o obnašanju drugih črnih lukenj.

Raziskovalci predlagajo dve razlagi za pozen pojav radijskih valov. Možno je, da je potreben čas, da se ostanki okoli črne luknje usedejo v stabilno orbito. Druga možnost je, da so ostanki šibko vezani na črno luknjo in tvorijo kroglasto ovojnico, ki se postopoma krči in tvori akrecijski disk. Ta zapoznela tvorba diska bi lahko pojasnila dolgotrajno oddajanje radijskih valov.

Ta študija izziva naše razumevanje interakcije supermasivnih črnih lukenj z okolico. Za razvozlanje skrivnosti teh radijskih valov s poznim nastopom bodo potrebne nadaljnje raziskave in opazovanja.

