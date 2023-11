Astronomi potrjujejo maso ogromne črne luknje v središču Rimske ceste

By

Skupina astronomov z Inštituta Maxa Plancka za zunajzemeljsko fiziko (MPE) je uspešno določila maso ogromne črne luknje v središču naše galaksije Rimska cesta. Z uporabo instrumenta GRAVITY na ESO-jevem zelo velikem teleskopskem interferometru (VLTI) je ekipa analizirala izbruhe, opažene v več letih, da bi naredila svoje izračune.

Nova meritev potrjuje prejšnje ocene, da ima črna luknja maso 4.3 milijona sončnih mas. Zanimivo je, da je masa znotraj orbite okoli Sonca, ki je manjša od orbite Venere. Ta ugotovitev se ujema z izračuni, ki so bili priznani z Nobelovo nagrado za fiziko leta 2020 in pozneje izboljšani.

Po besedah ​​Dioga Ribeira, raziskovalca pri MPE, nova meritev krepi primer ene same črne luknje v središču Rimske ceste. Ugotovili so, da je masa, pridobljena iz izbruhov pri samo nekaj gravitacijskih radijih, združljiva z vrednostjo, izmerjeno iz orbit zvezd pri več tisoč gravitacijskih radijih.

Ekipa je odkrila tudi fizično povezavo med izbruhi in orientacijo zvezdnega diska, zaznanega na razdalji 100,000 gravitacijskih radijev. Ta povezava bi lahko zagotovila vpogled v to, kako so se oblikovale strukture v galaktičnem središču.

Študija krožečega plina in obnašanja izbruhov je razkrila dragocene informacije o fiziki v regiji Galaktičnega središča. Antonia Drescher, ki je analizirala polarimetrične meritve, je poudarila ponavljajoče se in podobno obnašanje izbruhov in jih opisala kot zankasto gibanje v smeri urinega kazalca s podobnimi radiji in orbitalnimi obdobji.

Poleg tega lahko dinamika izbruhov vsebuje namige o vrtenju črne luknje, vprašanje, ki na področju astrofizike ostaja odprto.

To prelomno delo zagotavlja nadaljnje dokaze, ki podpirajo prisotnost ene same črne luknje v središču naše galaksije. Opazovanja izbruhov, razporeditev magnetnega polja in vetrovi masivnih mladih zvezd kažejo na črno luknjo kot osrednjo silo, ki nadzira akrecijski tok.

Skratka, s preučevanjem izbruhov, ki jih oddaja Galaktično središče, so astronomi pridobili kritičen vpogled v naravo in značilnosti ogromne črne luknje, ki prebiva v središču naše Rimske ceste. Te ugotovitve poglabljajo naše razumevanje vesolja in utirajo pot prihodnjim odkritjem.

FAQ

1. Kaj je masivna črna luknja?

Masivna črna luknja se nanaša na črno luknjo z neverjetno veliko maso. Te vrste črnih lukenj je mogoče najti v središčih galaksij, vključno z našo Rimsko cesto.

2. Kako je bila določena masa črne luknje v središču Rimske ceste?

Maso črne luknje so določili z analizo izbruhov, opazovanih iz Galaktičnega središča z uporabo instrumenta GRAVITY na ESO-jevem zelo velikem teleskopskem interferometru (VLTI). Ekipa je proučevala gibanje in obnašanje teh izbruhov, da bi izračunala maso črne luknje.

3. Kaj nam nova meritev pove o črni luknji?

Nova meritev potrjuje prejšnje ocene, da ima črna luknja v središču Rimske ceste maso 4.3 milijona sončnih mas. Zagotavlja tudi dodatne dokaze, ki podpirajo prisotnost ene same črne luknje v Galaktičnem središču.

4. Kaj lahko razkrije obnašanje bakel?

Obnašanje bakel lahko zagotovi vpogled v fiziko in dinamiko regije Galaktičnega središča. Astronomom lahko tudi pomaga razumeti, kako so nastale strukture v galaktičnem središču, in osvetli vrtenje črne luknje.

5. Kako te raziskave prispevajo k našemu razumevanju vesolja?

Ta raziskava poglablja naše razumevanje vesolja z zagotavljanjem dragocenih informacij o naravi in ​​značilnostih ogromnih črnih lukenj. Prav tako postavlja temelje za prihodnja odkritja in napredek na področju astrofizike.