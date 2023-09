Znanstveniki izdelujejo vlakna pajkove svile v polni dolžini z uporabo gensko spremenjenih sviloprejk

Znanstveniki so dosegli velik preboj z uspešno proizvodnjo vlaken pajkove svile v polni dolžini z uporabo gensko spremenjenih sviloprejk. Ta svila ima ogromen potencial kot razširljiva, trajnostna in visokokakovostna alternativa sintetičnim vlaknom, kot je najlon.

Svila sviloprejk je edino živalsko svileno vlakno, ki se komercialno proizvaja v velikem obsegu, zahvaljujoč dobro uveljavljenim tehnikam vzreje. Vendar ima običajna svila sviloprejk sloves krhke. Po drugi strani pa je pajkova svila neverjetno močna in žilava. Izziv je bil najti način za proizvodnjo pajkove svile v velikem obsegu zaradi kanibalske narave pajkov.

V tej študiji so raziskovalci uporabili tehnike genske modifikacije za inženiring sviloprejk s sposobnostjo proizvajanja vlaken pajkove svile. V DNK sviloprejke so vstavili beljakovino svile iz pajka, ki je tkal krogle, in tako nadomestili gen, odgovoren za primarne beljakovine svile prejk. Ta pristop, znan kot CRISPR-Cas9, je omogočil uspešno aktivacijo gena za pajkovo svilo brez poseganja v naravno proizvodnjo svile sviloprejk.

Dobljena vlakna so presegla pričakovanja, saj so pokazala visoko natezno trdnost in žilavost. Presenetljivo so bila vlakna tudi bolj prožna, kot je bilo pričakovano. Ta preboj ima pomembne posledice za različne industrije, vključno z biomedicinskim inženiringom, vesoljsko tehnologijo in pametnimi materiali za vojsko. Proizvedena pajkova svila je celo šestkrat trdnejša od kevlarja, materiala, ki se običajno uporablja v neprebojnih jopičih.

Raziskovalci nameravajo ta proces še izboljšati z razvojem gensko spremenjenih sviloprejk, ki so sposobne proizvajati vlakna pajkove svile z uporabo naravnih in proizvedenih aminokislin. Menijo, da ima ta pristop ogromen potencial za ustvarjanje še močnejših in bolj vsestranskih svilenih vlaken.

Zmožnost proizvodnje vlaken pajkove svile z uporabo gensko spremenjenih sviloprejk ne ponuja le trajnostne alternative sintetičnim vlaknom, temveč predstavlja tudi priložnosti za obravnavanje globalnih potreb. Vlakna se lahko uporabljajo kot kirurški šivi, s čimer se obravnava potreba po več kot 300 milijonih posegov letno.

