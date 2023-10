Znanstveniki nakazujejo, da bi Venera morda imela tektonske plošče

Nedavna študija nakazuje, da je Venera, Zemljin peklensko vroč drugi planet, morda nekoč imela tektoniko plošč. Tektonika plošč je nenehno gibanje in preoblikovanje zunanje skorje planeta. Čeprav Venera trenutno ni nič podobna Zemlji, z ekstremnimi temperaturami in oblaki žveplove kisline, raziskovalci verjamejo, da je imela Venera v svoji mladosti tektoniko plošč. Ta ugotovitev ima pomembne posledice za morebitno bivalnost Venere.

Po mnenju Matthewa B. Wellerja, planetarnega znanstvenika na Lunarnem in planetarnem inštitutu v Houstonu, bi lahko, če bi imela Venera v preteklosti tektonske plošče, zagotovila bolj gostoljubno okolje za življenje. Geokemične reakcije, povezane s tektoniko plošč, bi lahko zakopale velik del ogljikovega dioksida, ki prispeva k današnjim negostoljubnim razmeram na Veneri, zaradi česar bi lahko postala hladnejša in povzročila prisotnost tekoče vode.

Raziskovalci, ki jih je vodil Weller, so izvedli računalniške simulacije, da bi raziskali različne tektonske modele za Venero. Model mirujočega pokrova, podoben Marsu in Zemljini luni, kaže na trdno zunanjo skorjo, ki se ne premika. Drugi model, tektonika plošč, vključuje gibanje in širjenje tektonskih plošč, kar povzroči povečano vulkansko aktivnost in sproščanje plina. Simulacije so pokazale, da bi zgodnja faza tektonike plošč, ki ji je sledila tvorba stagnirajoče pokrovne skorje, lahko pojasnila opazovane ravni dušika v Venerinem ozračju.

Čeprav so ugotovitve sugestivne, znanstveniki, ki niso vključeni v raziskavo, opozarjajo, da je potrebnih več dokazov za dokončne sklepe o geološki zgodovini Venere. Cédric Gillmann, planetarni znanstvenik na švicarskem zveznem inštitutu za tehnologijo, je poudaril, da imajo publikacije, ki temeljijo na modelih, omejitve. Joseph O'Rourke, profesor raziskovanja zemlje in vesolja na državni univerzi v Arizoni, nakazuje, da ima Venera edinstveno geološko zgodovino, ki se razlikuje od Zemlje in Marsa.

Pričakuje se, da bodo prihodnje misije na Venero, vključno z Nasinimi misijami Davinci, Veritas in EnVision Evropske vesoljske agencije, zagotovile ključne podatke za nadaljnje razkritje skrivnosti našega sosednjega planeta. Te misije bodo znanstvenikom pomagale bolje razumeti geologijo planeta in razloge za različne pogoje med Zemljo in Venero.

FAQ

1. Kaj je tektonika plošč?

Tektonika plošč je teorija, ki opisuje gibanje in interakcije velikih kosov zunanje lupine planeta, znanih kot tektonske plošče. Te plošče lahko trčijo, drsijo druga mimo druge ali se ločijo, kar povzroči različne geološke značilnosti, kot so gore, potresi in vulkanska dejavnost.

2. Ali je bila Venera nekoč primerna za bivanje?

Študija kaže, da je na podlagi prisotnosti tektonike plošč v Venerini preteklosti možno, da je bil planet bolj primeren za bivanje pred milijardami let. Geokemične reakcije, povezane s tektoniko plošč, so morda zakopale znatne količine ogljikovega dioksida, kar je privedlo do hladnejše Venere s potencialno več tekoče vode.

3. Kako bodo prihodnje misije na Venero prispevale k našemu razumevanju?

Prihodnje misije, kot so NASA Davinci, Veritas in EnVision Evropske vesoljske agencije, bodo zbirale nove podatke o Venerini atmosferi, površini in geološki dejavnosti. Te misije bodo zagotovile dragocen vpogled v sedanje razmere na Veneri in njeno geološko zgodovino ter znanstvenikom pomagale sestaviti sestavljanko o tem, kako se je Venera skozi čas oddaljila od Zemlje.