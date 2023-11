Učinkovito fotokatalitsko zmanjšanje CO2 z dvosmernimi interakcijami gostitelj-gost

Razvoj sistemov umetne fotosinteze za pretvorbo CO2 v dragocene kemikalije je ključen pri reševanju globalnega segrevanja in energetske krize. Eden od pristopov k doseganju tega je združitev zmanjšanja CO2 z oksidacijo H2O za pretvorbo sončne energije v kemično energijo, ki posnema proces fotosinteze. Vendar pa učinkovitost zmanjšanja CO2 ovira kinetična pregrada za oksidacijo vode.

Da bi povečali učinkovitost fotokatalitske redukcije CO2, so raziskovalci za spodbujanje reakcije uporabili sredstva za žrtvovanje elektronov. Vendar pa uporaba teh žrtvovalnih sredstev ni ekonomsko izvedljiva in omejuje oksidacijsko sposobnost fotogeneriranih lukenj. Da bi premagali te izzive, so znanstveniki raziskovali povezovanje zmanjšanja CO2 z oksidacijo organskih spojin, kar bi dalo dragocene kemikalije. Ta pristop ima dodatno prednost uporabe organskih snovi, pridobljenih iz biomase, kot surovin, zaradi česar je proces bolj trajnosten.

Za izboljšanje učinkovitosti prenosa elektronov v fotokatalitskih sistemih je raziskovalna skupina s Tehnološke univerze Tianjin na Kitajskem, ki jo vodi prof. Tong-Bu Lu, razvila novo strategijo, ki temelji na dvosmernih interakcijah gostitelj-gost. To so dosegli s sočasnim zbiranjem katalizatorja in reaktanta na površini fotosenzibilizatorja. Ta neposredni stik med katalizatorjem/reaktantom in fotosenzibilizatorjem bistveno zmanjša razdaljo, ki jo morajo prepotovati fotogenerirani nosilci, kar vodi do dramatičnega izboljšanja učinkovitosti zmanjšanja CO2.

Rezultati študije so pokazali visok izkoristek redukcije CO2 v mravljično kislino (1610 μmol g-1 h-1) s selektivnostjo 96.5 %. Poleg tega so bile fotogenerirane luknje v CdS (kadmijev sulfid) hitro uničene s furfuril alkoholom, vezanim na β-CD (β-ciklodekstrin), kar je povzročilo izkoristek furfurala 1567 μmol g-1 h-1 z več kot 99-odstotno selektivnostjo.

Ta prebojna raziskava odpira nove možnosti za konstrukcijo visoko učinkovitih sistemov umetne fotosinteze za praktično uporabo. Z izkoriščanjem dvosmernih interakcij gostitelj-gost lahko raziskovalci povečajo izrabo sončne energije za zmanjšanje CO2 in organsko oksidacijo, kar vodi v proizvodnjo dragocenih kemikalij. To delo nas pripelje korak bližje k doseganju trajnostnih in učinkovitih tehnologij za zmanjšanje emisij ogljika.

Pogosta vprašanja:

V: Kako dvosmerna interakcija gostitelj-gost izboljša fotokatalitsko zmanjšanje CO2?

O: Dvosmerne interakcije gostitelj-gost omogočajo, da se katalizator in reaktant zbereta na površini fotosenzibilizatorja, kar zmanjša razdaljo prenosa fotogeneriranih nosilcev in spodbuja učinkovito zmanjšanje CO2.

V: Kakšne so prednosti povezovanja redukcije CO2 z organsko oksidacijo?

O: Kombinacija zmanjšanja CO2 z organsko oksidacijo omogoča proizvodnjo kemikalij z dodano vrednostjo in uporabo organskih snovi, pridobljenih iz biomase, kot obnovljivih surovin.

V: Katere so ključne ugotovitve te raziskave?

O: Raziskava je pokazala, da lahko dvosmerne interakcije gostitelj-gost znatno povečajo učinkovitost fotokatalitskega zmanjšanja CO2, kar vodi do visokih izkoristkov mravljinčne kisline in furfurala z odlično selektivnostjo.

V: Kako ta raziskava prispeva k sistemom umetne fotosinteze?

O: To delo zagotavlja nov pristop za razvoj praktičnih in visoko učinkovitih sistemov umetne fotosinteze, ki ponuja možne rešitve za globalno segrevanje in energetsko trajnost.

vir:

Kitajski časopis za katalizo. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7