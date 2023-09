Teleskop Webb odkril metan in ogljikov dioksid v atmosferi eksoplaneta K2-18 b

By

Nova preiskava, ki jo je izvedel Nasin vesoljski teleskop James Webb, je razkrila prisotnost molekul, ki vsebujejo ogljik, vključno z metanom in ogljikovim dioksidom, v ozračju eksoplaneta K2-18 b. K2-18 b, ki je 8.6-krat masivnejši od Zemlje, kroži okoli hladne pritlikave zvezde v bivalnem območju in je od Zemlje oddaljen 120 svetlobnih let.

Te ugotovitve dopolnjujejo nedavne študije, ki kažejo, da bi lahko bil K2-18 b eksoplanet Hycean, kar pomeni, da ima potencial, da ima atmosfero, bogato z vodikom, in površino, prekrito z vodnim oceanom. To odkritje ponuja fascinanten vpogled v planet, ki ni podoben nobenemu v našem Osončju, in odpira zanimive možnosti o potencialno naseljivih svetovih drugje v vesolju.

Vesoljski teleskop James Webb je pridobil spektre K2-18 b, ki so pokazali obilico metana in ogljikovega dioksida v atmosferi eksoplaneta. Pomanjkanje amoniaka nadalje podpira hipotezo, da bi lahko pod atmosfero, bogato z vodikom, v K2-18 b obstajal vodni ocean. Poleg tega je obstajala možnost odkritja molekule, imenovane dimetil sulfid, ki jo na Zemlji proizvaja samo življenje. Vendar je za potrditev njegove prisotnosti potrebna nadaljnja validacija.

Predlog, da bi K2-18 b lahko bil hicejski eksoplanet, je zanimiv, ker se verjame, da so ti svetovi obetavna okolja za iskanje dokazov o življenju na eksoplanetih. Večji hicejski svetovi so bistveno bolj primerni za atmosferska opazovanja v primerjavi z manjšimi kamnitimi planeti.

Medtem ko K2-18 b leži v bivalnem območju in vsebuje molekule, ki vsebujejo ogljik, to ne pomeni nujno, da lahko planet podpira življenje. Njegova velika velikost kaže na prisotnost velikega plašča visokotlačnega ledu v njegovi notranjosti, podobno kot Neptun.

Ta odkritja poudarjajo pomen upoštevanja različnih bivalnih okolij pri iskanju življenja drugje v vesolju. Prihodnja opazovanja z vesoljskim teleskopom James Webb bodo zagotovila nadaljnji vpogled v atmosfero K2-18 b in potencialno potrdila prisotnost dimetil sulfida.

– Eksoplanet: Eksoplanet (ali zunajosončni planet) je planet, ki se nahaja zunaj našega Osončja in kroži okoli zvezde, ki ni Sonce.

– NASA: Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje (NASA), ustanovljena leta 1958, je neodvisna agencija zvezne vlade Združenih držav, ki se osredotoča na raziskovanje vesolja in znanstvene raziskave.

– Vesoljski teleskop James Webb: vesoljski teleskop James Webb (JWST ali Webb) je infrardeči observatorij v orbiti, ki dopolnjuje odkritja vesoljskega teleskopa Hubble.