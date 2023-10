Betelgeza: Razkrivanje skrivnosti evolucije zvezd

By

Zvezde, ta veličastna nebesna telesa, služijo kot življenjska sila številnih planetarnih sistemov, vključno z našim. Zaradi njihove sevalne energije naš ekosistem uspeva. Ko sončna svetloba osvetli ozračje, se rastline vključijo v očarljiv ples in to energijo pretvorijo v hrano. Živali se zanašajo na te rastline in ustvarjajo občutljivo ravnovesje v naravnem svetu. Vendar pa bivanje v neposredni bližini zvezde ni vedno slikovita zadeva. Včasih lahko zvezde pokažejo nenavadne izbruhe jeze.

Tak nebesni spektakel služi kot temelj očarljivega filma katastrofe "Solar Attack", ki je zdaj na voljo za pretakanje na Peacocku. Ta kinematografska izkušnja se vrti okoli ogromnega izbruha koronalne mase (CME) s Sonca, ki predstavlja grozljivo možnost vžiga neba. Zanimivo je, da ti zvezdni izbruhi osvetljujejo tudi skrivnostno vedenje Betelgeuse, zvezde, ki je v zadnjih letih pritegnila pozornost astronomov.

Leta 2019 je Betelgeza, rdeča velikanka na pragu svoje končne faze, doživela pomemben dogodek. Betelgeza, ki se nahaja v ozvezdju Orion, s svojo ogromno velikostjo presega naše razumevanje. Če bi ga postavili znotraj našega sončnega sistema, bi njegov zunanji rob zavil onkraj Jupitrove orbite. Sčasoma se bo Betelgeza vdala svoji usodi in povzročila bleščečo supernovo, ki bo morda celo pokrasila naše nebo podnevi. Ta izjemna zvezdna eksplozija bi se lahko zgodila v bližnji prihodnosti ali pa čez eone, do 100,000 let.

Čeprav so astronomi sprva verjeli, da so bili priča predhodniku Betelgeusejevega zvezdnega spektakla med znatno zatemnitvijo, opaženo leta 2019, je nadaljnja analiza razkrila drugačno resnico. Betelgeza se je v naslednjih mesecih prikrito vrnila v normalno stanje, kar je zmedlo astronomsko skupnost. Preiskava slik, posnetih pred, med in po dogodku, znanem kot Great Dimming Event (GDE), je prinesla razkrivajoče vpoglede. Presenetljivo je, da Betelgeuse ni doživela dejanskega zmanjšanja svetlosti. Namesto tega je bilo naše zaznavanje popačeno, ko smo kukali skozi oblak zvezdnih odpadkov.

Raziskovalci so odkrili, da se je količina svetlobe, ki doseže Zemljo, zmanjšala, hkrati pa se je povečala fotosfera Betelgeuse. Ta pojav je povezan z ogromnim izgonom materiala s površine zvezde, kar je podobno pogostim pojavom, ki jih opazimo na Soncu, zlasti v obdobjih povečane sončne aktivnosti. Ti izbruhi, imenovani koronalni izbruh mase, ne predstavljajo večje nevarnosti za naš planet, lahko pa motijo ​​satelitske komunikacije in električne sisteme.

Ta edinstven dogodek, ki smo mu bili priča prvič, je presenetil astronome in iskali globlje razumevanje. Andrea Dupree iz Centra za astrofiziko, Harvard & Smithsonian v Cambridgeu, Massachusetts, je izrazila začudenje in dejala: »Še nikoli nismo videli velikega množičnega izmeta s površine zvezde. Dogaja se nam nekaj, česar ne razumemo povsem. To je popolnoma nov pojav, ki ga lahko neposredno opazujemo in s Hubblom razločimo površinske podrobnosti. Spremljamo zvezdni razvoj v realnem času.«

Ogromnost Betelgeusove eksplozije ji je prislužila nov vzdevek: površinski izmet mase (SME). Čeprav ni služil kot neizbežen signal bližajoče se supernove, dogodek ponuja dragocen vpogled v proces izgube zvezdne mase in razvoj zvezd, ko se približujejo svojim zadnjim fazam.

Pogosta vprašanja

Kaj je koronalni izmet mase (CME)?

Koronalni izmet mase se nanaša na ogromen izgon snovi s površine zvezde, ki je običajno povezan z visoko sončno aktivnostjo. Čeprav ne predstavlja neposredne nevarnosti za naš planet, lahko moti delovanje satelitov in vpliva na električne sisteme.

Kaj je supernova?

Supernova je ogromna eksplozija, ki se pojavi na koncu življenjskega cikla zvezde in povzroči izbruh intenzivnega sijaja. Ta eksplozija lahko pokaže izjemno svetilnost, zaradi česar je vidna celo podnevi.

Kaj je evolucija zvezd?

Zvezdna evolucija zajema postopne spremembe, ki se zgodijo v zvezdi v času njenega življenja. Vključuje različne faze, ki jih imajo zvezde, od njihovega nastanka do končne smrti.

Kje lahko gledam "Solar Attack"?

Uživate lahko v vznemirljivem filmu »Solar Attack« prek njegove razpoložljivosti pretakanja na Peacocku.