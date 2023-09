Vedenjske lastnosti, povezane z uspešnim širjenjem območja velikega repa

Raziskovalci so odkrili, da igra vedenje ključno vlogo pri uspehu velikega grakulja, ptičje vrste, ki hitro širi svojo populacijo po Severni Ameriki. V nasprotju z mnogimi drugimi vrstami, ki se soočajo z upadom, veliki repi grakel uspeva zaradi svoje sposobnosti prilagajanja na vrsto habitatov, zlasti mestnih in sušnih okolij.

Ena od teorij o upadu vrst je, da človekove spremembe habitatov naredijo te neprimerne. Vendar pa za nekatere vrste, kot je velikorepi grackle, te spremembe ustvarjajo priložnosti za razširitev svojega območja na nova ozemlja z zagotavljanjem razpoložljivih habitatov.

Znanstveniki z Inštituta za evolucijsko antropologijo Maxa Plancka v Nemčiji so skupaj z raziskovalci s kalifornijske univerze Santa Barbara in univerze Rochester v ZDA preučevali vlogo povečane razpoložljivosti habitatov pri hitrem širjenju velikega grakulja. Primerjali so ga z njegovim najbližjim sorodnikom, čolničarjem, ki ne doživlja podobnega širjenja območja.

Z uporabo podatkov, zbranih z opazovanjem pojavov ptic med državljani, so raziskovalci odkrili, da se veliki repi ne samo preselil v nove habitate, ki so ustrezali njihovim prejšnjim zahtevam, ampak tudi razširil širino svojega habitata, da je vključil bolj urbana in sušna okolja. Nasprotno pa je čolnardo repa le nekoliko premaknila svoje območje proti severu kot odgovor na podnebne spremembe.

Ugotovitve kažejo, da je vedenje velikega grakulja omogočilo izkoriščanje novih habitatov. Raziskovalci so preučevali populacije na robu območja in bližje središču ter ugotovili, da je robna populacija pokazala večjo prožnost in vztrajnost. Presenetljivo je bilo vztrajnost in ne večja povprečna prilagodljivost odločilno vedenje, povezano s širitvijo obsega.

Vztrajnost posameznikom omogoča prilagajanje in iskanje rešitev za izzive v novih okoljih, kot je odkrivanje novih virov hrane. Spremenljivost prožnosti znotraj populacije povečuje verjetnost, da bodo nekateri posamezniki zelo prilagodljivi, drugim daje priložnosti, da se učijo od njih, in omogoča širitev populacije.

Z odkrivanjem vedenjskih lastnosti, povezanih z uspešnim širjenjem območja, raziskovalci upajo, da bodo razumeli, kako se lahko propadajoče vrste prilagodijo okoljskim spremembam. Namen tekočega dela na velikorepih gracklesih je razkriti skrivnosti njihovega obnašanja in prispevati k širšim prizadevanjem za ohranjanje.

Viri:

– Max Planck Inštitut za evolucijsko antropologijo, Nemčija

– Kalifornijska univerza Santa Barbara, ZDA

– Univerza Rochester, ZDA