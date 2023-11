Divje različne čeljusti: evolucijska zgodba noktilionoidnih netopirjev

Fascinantna študija, objavljena v Nature Communications, razkriva, da je skupina več kot 200 tesno povezanih vrst netopirjev, znanih kot noktilionoidi, razvila divje divergentne čeljusti za izkoriščanje različnih virov hrane. Ti noktilionoidni netopirji, ki jih najdemo predvsem v ameriških tropih, so doživeli dramatične prilagoditve glede števila zob, velikosti, oblike in položaja. S primerjavo teh vrst raziskovalci pridobijo vpogled v to, kako so se obrazi sesalcev, zlasti čeljusti in zobje, razvijali in razvijali skozi čas.

Študija, ki jo je vodila Alexa Sadier z Inštituta za evolucijsko znanost v Montpellieru v Franciji, je uporabila CT skeniranje in druge metode za analizo čeljusti, premolarjev in molarjev več kot 100 noktilionoidnih vrst netopirjev. Raziskovalna skupina je primerjala relativne velikosti zob in drugih kranialnih značilnosti med vrstami z različnimi prehranskimi preferencami in osvetlila, kako te variacije nastajajo med razvojem.

Ena presenetljiva ugotovitev iz študije je, da imajo netopirji z daljšimi čeljustmi običajno tri premolarje in tri molarje na vsaki strani čeljusti, podobno kot mnogi hranilci nektarja in žuželkojedci. Po drugi strani pa netopirjem sadojedcem s krajšimi čeljustmi zaradi prostorske stiske pogosto manjka srednji premolar ali zadnji molar ali oboje. Običajno imajo tudi širše sprednje kočnike, ker se začetni zobje, ki izrastejo v krajši čeljusti, povečajo, ker je prostora za naslednje zobe omejeno.

Noktilionoidni netopirji so v razmeroma kratkem času – približno 25 milijonov let – razvili ogromno raznolikost prehrane. To odpira zanimiva vprašanja o tem, kako so se njihove čeljusti in zobje prilagodili, da omogočajo tako hitre spremembe prehrane. Medtem ko natančni sprožilci za to prehranjevalno blaznost prilagajanja ostajajo neznani, je zanimivo ugotoviti, da noktilionoidni netopirji zdaj uživajo žuželke, sadje, nektar, ribe in kri, vključno z zloglasnimi vampirskimi netopirji.

S preučevanjem evolucije čeljusti in zob netopirjev raziskovalci upajo, da bodo bolje razumeli temeljne biološke procese, ki urejajo rast, obliko in velikost zob pri sesalcih. Ta vidik razvoja zob še ni popolnoma razumljen, saj so se prejšnje študije osredotočale predvsem na miši, ki imajo drugačno strukturo zob v primerjavi z netopirji in ljudmi.

Tekoči projekt, ki ga vodita Sadierjeva in njena ekipa, bo še naprej razkrival skrivnosti evolucije zob pri sesalcih in prispeval k našemu razumevanju, kako evolucija oblikuje različne značilnosti sesalcev. Z raziskovanjem genetskih in razvojnih vzorcev, ki nadzorujejo razvoj zob pri netopirjih, ta raziskava obljublja, da bo zagotovila dragocene vpoglede v širše področje evolucijske biologije in procesov, ki so oblikovali živalsko kraljestvo.