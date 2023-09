Preizkus porušitve: Napredek pri zasnovi modula vesoljske postaje

Sierra Space, podjetje s sedežem v Koloradu, je pred kratkim izvedlo test porušitve, pri čemer je namerno razkrilo novo zasnovo napihljivega modula, ki bo uporabljen za naslednika Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Preskus porušitve je ključnega pomena za preizkušanje meja zasnove modula, preden le-ta poleti v vesolje. Modul, ustvarjen v sodelovanju s podjetjem ILC Dover iz Delawarea, uporablja šivane in tkane tkanine, predvsem Vectran, ki postanejo toge, ko so napihnjene.

Sierra Space želi imeti modul, imenovan LIFE (veliko integrirano prilagodljivo okolje), pripravljen do leta 2030 za vesoljsko postajo Orbital Reef, projekt, ki ga vodi Blue Origin Jeffa Bezosa in financira NASA. Poleg tega namerava Sierra za podporo vesoljski postaji zagotoviti ladjo, imenovano Dream Chaser, ki bo lahko prevažala tovor in posadko. Nedavni rezultati razpočnega testa so pokazali 33-odstotno maržo nad certifikacijskim standardom za modul v polnem obsegu, kar pomeni znatno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi zasnovami.

Preizkus porušitve je eden od več testov, ki jih je Sierra Space opravila na svojih prototipih LIFE. Poleg preskusov porušitve so bili izvedeni preskusi lezenja, pri čemer so bili moduli izpostavljeni daljšim obdobjem tlaka, višjega od običajnega. Vsi ti testi so potekali v Nasinem centru za vesoljske polete Marshall in so bili ključnega pomena pri napredovanju zasnove modula.

NASA, ki se zaveda potrebe po prihodnjih vesoljskih postajah, ki bi nadomestile ISS, financira razvoj komercialnih objektov. Axiom Space, drugo podjetje s sedežem v Houstonu, je prav tako zagotovilo dogovor o ustvarjanju lastnih modulov vesoljske postaje, ki bodo pritrjeni na ISS že leta 2026.

Da bi čim bolj zmanjšali kakršno koli vrzel v razpoložljivosti raziskav med ISS in novimi vesoljskimi postajami, si NASA dejavno prizadeva za dvoletni prehodni načrt. Urad Bele hiše za znanstveno in tehnološko politiko je izdal strategijo s predlaganimi koraki za ta prehod, s ciljem zagotoviti nadaljevanje ključnih znanstvenih raziskav v vesolju.

Preizkus porušitve, ki ga je izvedla Sierra Space, pomeni pomemben napredek pri oblikovanju modula vesoljske postaje. Z nenehnimi prizadevanji podjetij, kot sta Sierra Space in Axiom Space, se zdi prihodnost raziskovanja vesolja in znanstvenih raziskav v vesolju obetavna.

