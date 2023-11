Moč napihljivih sistemov pri oblikovanju prihodnosti raziskovanja vesolja

V prizadevanju za revolucijo vesoljskih misij in zmanjšanje stroškov, povezanih s pošiljanjem koristnega tovora na nebesna telesa, je NASA začela izziv za prelomne, inovativne in spreminjajoče se igre (BIG) Idea Challenge. To letno tekmovanje vabi študente inovatorje k razvoju konceptov, ki lahko koristijo prihodnjim človeškim misijam na Luno in drugod. Tema letošnjega izziva je »Napihljivi sistemi za lunarne operacije«, ki imajo potencial za znatno zmanjšanje mase in zloženega volumna tovora.

BIG Idea Challenge sponzorira NASA-jev Direktorat za misije vesoljske tehnologije (STMD) in je rezultat sodelovanja med njenim programom Game Changing Development in agencijskim uradom za sodelovanje v STEM. Izziv, ki ga skupaj upravljata Nacionalni inštitut za letalstvo (NIA) in Laboratorij za uporabno fiziko Johnsa Hopkinsa (JHUAPL), spodbuja ekipe 5–25 študentov in njihovih svetovalcev s fakultete, da oddajo predloge. Najbolj obetavni kandidati bodo izbrani kot finalisti za nadaljnji razvoj.

Desetletja rasti in razvoja vesoljskih potovanj niso odpravila največjih izzivov, s katerimi se soočajo misije s posadko – omejitve količine in mase. Raketna enačba še naprej ureja izstrelitve, kar zahteva večje rakete s težjimi rezervoarji za gorivo za večje tovore. To je povzročilo potrebo po zapletenih mehanizmih uvajanja in montaži na kraju samem za velike strukture na luninem ali marsovskem površju.

NASA je raziskala različne rešitve za ta izziv, kot je uporaba In-Situ Resource Utilization (ISRU) za izkoriščanje lokalnih virov za gradbene materiale in potrebe astronavtov. Drug genialen pristop vključuje uporabo velikih napihljivih sistemov, ki jih je mogoče tesno zapakirati v obloge tovora. Ko so na cilju, se te napihljive konstrukcije razširijo in postanejo velikokrat večja od skupne prostornine.

Napihljivi sistemi, skupaj z naprednimi tkaninami in notranjim ojačanjem pritiska, zagotavljajo robustne habitate in zaščito okolja pred nezemeljskimi razmerami. 2024 BIG Idea Challenge zadolži ekipe na kolegialni ravni, da oblikujejo habitate, ki vključujejo napihljive komponente, od stolpov in portalov do mehke robotike in začasnih zatočišč. Z izkoriščanjem ustvarjalnosti teh študentov inovatorjev želi NASA odkriti nove rešitve za prihodnje raziskovanje vesolja.

Finalisti bodo izbrani na podlagi ocen njihovih predlogov in scenarijev misij, ki vključujejo napihljive sisteme. Izbrane ekipe bodo prejele nadomestilo za stroške, povezane s strojno opremo, materiali, opremo za testiranje in programsko opremo. V naslednjih devetih mesecih bodo te ekipe še naprej razvijale, izpopolnjevale in testirale svoje predloge, kar bo doseglo vrhunec v pregledu tehnične zasnove na letnem BIG Idea Forumu naslednjo jesen.

S spodbujanjem vključevanja akademskega sveta NASA priznava pomen skupin na univerzitetni ravni pri premikanju meja ustvarjalnosti in pripravljenosti na tehnologijo. Njihove zamisli bi lahko močno vplivale na prizadevanja za raziskovanje vesolja tako na mikro kot na makro ravni.

2024 BIG Idea Challenge krepi tekoči izziv Lunar Forge Challenge, kjer so bili študenti zadolženi za oblikovanje tehnologij, ki omogočajo proizvodnjo lunarne infrastrukture z uporabo kovin, pridobljenih iz ISRU. Ta prizadevanja se ujemajo z Nasino vizijo vzpostavitve trajne infrastrukture na Luni, ki ne bo le olajšala raziskovanja in raziskovanja Lune, temveč bo tudi utrla pot za prihodnje misije na Mars in naprej.

Če vas zanima sodelovanje v izzivu BIG Ideas Challenge 2024, obiščite spletno mesto BIG Idea na naslovu bigidea.nianet.org, če želite izvedeti več o tekmovanju in kako se prijaviti.

FAQ

Kaj je BIG Idea Challenge?

BIG Idea Challenge je letno tekmovanje, ki ga je začela NASA, da bi študente inovatorje spodbudila k razvoju konceptov, ki lahko koristijo prihodnjim človeškim misijam na Luno in drugod. Njegov cilj je najti prelomne rešitve za zmanjšanje stroškov in omejitev, povezanih s pošiljanjem tovora v vesolje.

Kakšna je tema BIG Idea Challenge 2024?

Tema tekmovanja BIG Idea Challenge 2024 je "Napihljivi sistemi za lunarne operacije." Udeleženci imajo nalogo oblikovati habitate, ki vključujejo napihljive komponente, ki lahko znatno zmanjšajo maso in zloženo prostornino tovora, poslanega na Luno.

Kako se ocenjujejo predlogi?

Skupina Nasinih in industrijskih strokovnjakov ocenjuje predloge in scenarije misije, ki so jih predložile sodelujoče ekipe. Ocene upoštevajo izvedljivost, ustvarjalnost in potencialni učinek predlaganih konceptov.

Kaj se zgodi z izbranimi finalisti?

Pet do osem finalistov BIG Idea Challenge prejme štipendijo za kritje stroškov, povezanih s strojno opremo, materiali, opremo za testiranje, programsko opremo in drugim. Naslednjih devet mesecev izpopolnjujejo svoje predloge, preizkušajo svoje ideje in dokumentirajo svoje rezultate. Svoje koncepte predstavljajo tudi na letnem forumu BIG Idea.

Zakaj je sodelovanje akademije pri raziskovanju vesolja pomembno?

Akademske ustanove igrajo ključno vlogo pri premikanju meja ustvarjalnosti in pripravljenosti na tehnologijo. Ekipe na kolegialni ravni lahko prispevajo inovativne ideje in pokažejo izvedljivost novih tehnologij. Njihove zamisli je mogoče vnesti v prizadevanja za tehnološki razvoj in pospešiti raziskovanje vesolja v majhnem in velikem obsegu.