Nova metoda uporablja bakterije za ekstrakcijo redkih zemeljskih elementov za čiste energetske tehnologije

Znanstveniki z Univerze Cornell so odkrili nov način ekstrakcije in uporabe bakterije Shewanella oneidensis iz jezera Oneida v zvezni državi New York. Ta bakterija ima afiniteto do elementov redkih zemelj, kot so lantanidi, ki so bistveni za tehnologije čiste in obnovljive energije. Metoda, imenovana biosorpcija, omogoča bakterijam, da obdelajo redke zemeljske kovine na okolju prijaznejši način v primerjavi s sedanjimi metodami ekstrakcije. Biosorpcija ne zahteva uporabe močnih kemikalij, ki so pogosto rakotvorne in škodljive za okolje.

Po besedah ​​Buza Barstowa, profesorja biološkega in okoljskega inženiringa na Cornellu in vodilnega raziskovalca pri projektu, ta nova tehnologija omogoča razširljiv in okolju prijazen postopek za ločevanje posameznih lantanidov. Lahko se uporablja v naprednih državah s strogimi okoljskimi predpisi, ki preprečujejo prenos okoljskih problemov v manj razvite države. Sedanja metoda ekstrakcije s topilom vključuje uporabo organskih topil, ki so rakotvorna in škodljiva za okolje. Prav tako zahteva velike količine ekstraktantov in dolgotrajne postopke ločevanja, kar vodi do morebitnih težav z uhajanjem.

Ta raziskava prispeva k vse večjemu področju bioloških pristopov k ekstrakciji elementov redkih zemelj. Drugi raziskovalci, kot sta Joey Cotruvo iz Penn State in Cecilia Martinez-Gomez z UC Berkeley, prav tako delajo na bioloških pristopih k ločevanju. Vendar pa biosorpcija ponuja določene prednosti, kot so nižja specifičnost in lažje odstranjevanje elementov redkih zemelj iz absorbirajočega sredstva, zaradi česar je potencialno hitrejši in bolj razširljiv proces. Biosorpcija prav tako odpravlja potrebo po čiščenju, saj potrebuje samo biomaso, ki jo je mogoče enostavno gojiti brez dodatnih korakov čiščenja.

Raziskovalci predvidevajo komercialne aplikacije te tehnologije v bližnji prihodnosti. Podjetje z imenom Reegen, ki so ga ustanovili raziskovalci, vključeni v projekt, želi komercializirati to tehnologijo skupaj z drugimi metodami za inženiring mikrobov za pridobivanje elementov redkih zemelj. Ta razvoj ponuja bolj trajnostno in učinkovito alternativo trenutni prevladi Kitajske pri proizvodnji redkih zemeljskih kovin, kar je povzročilo resna vprašanja onesnaževanja vode in tal.

Vir: Univerza Cornell, Yale School of Environment