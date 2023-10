Nova študija kaže, da se največja udarna struktura asteroida nahaja pod južnim delom Novega Južnega Walesa

Znanstveniki so pred kratkim odkrili, kar je morda največja struktura trčenja asteroida na Zemlji, ki je zakopana pod bazenom Murray v južnem Novem Južnem Walesu v Avstraliji. Čeprav še ni potrjen, je ocenjen na premer tega domnevnega udarnega kraterja okoli 520 km, zaradi česar je skoraj trikrat večji od udarne strukture Vredefort v Južni Afriki, ki trenutno velja za največjo.

Raziskovalci z Univerze v Novem Južnem Walesu verjamejo, da bi struktura Deniliquin, kot so jo poimenovali, lahko nastala pred približno 420 milijoni let zaradi trka ogromnega asteroida. Če bi se njihova hipoteza izkazala za resnično, bi ponovno spisala knjige rekordov in presegla celo razvpiti krater Chicxulub v Mehiki, znan po koncu vladavine dinozavrov, ki se razteza v širino približno 150 km.

Strukture trka asteroida je lahko težko prepoznati, saj pogosto ostanejo skrite pod plastmi usedlin ali pa so zakrite zaradi erozije. Vendar pa so znanstveniki nedavno odkrili nove metode odkrivanja teh struktur z analizo magnetnih vzorcev. Struktura Deniliquin je bila opažena na podlagi teh vzorcev, kar zagotavlja močne dokaze o njenem obstoju.

Poleg tega je znano, da udarci asteroidov sovpadajo s pomembnimi dogodki množičnega izumrtja skozi zgodovino, kot je tisto, ki je izbrisalo dinozavre. To zadnje odkritje nakazuje, da so bili Zemlja in drugi planeti v našem sončnem sistemu izpostavljeni večjemu številu udarcev do pred približno 3.2 milijarde let. Trenutno je na Zemlji 38 potrjenih in 43 potencialnih udarnih struktur, od majhnih kraterjev do velikih zakopanih struktur.

Medtem ko raziskovalci nadaljujejo svojo preiskavo, je treba še videti, ali bo struktura Deniliquin uradno priznana kot največja struktura trčenja asteroida na Zemlji. Izkopavanje in preučevanje tega ogromnega kraterja bi lahko zagotovilo neprecenljiv vpogled v zgodovino našega planeta in vlogo kozmičnih vplivov pri oblikovanju njegovega geološkega in biološkega razvoja.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kakšna je struktura Deniliquina?

Struktura Deniliquin je domnevno udarni krater asteroida, ki se nahaja pod kotlino Murray v južnem delu Novega Južnega Walesa v Avstraliji. Če bi bila potrjena, bi to postala največja znana struktura trčenja asteroida na Zemlji.

2. Kako velika je struktura Deniliquin v primerjavi z drugimi udarnimi kraterji?

Ocenjuje se, da ima struktura Deniliquin premer približno 520 km, zaradi česar je skoraj trikrat večja od trenutno največje znane udarne strukture, udarne strukture Vredefort v Južni Afriki.

3. Koliko je stara struktura Deniliquin?

Znanstveniki verjamejo, da je struktura Deniliquin nastala pred približno 420 milijoni let zaradi trka asteroida.

4. Kako se odkrijejo strukture udarca asteroida?

Strukture udarca asteroida je lahko težko prepoznati, vendar jih je mogoče odkriti z različnimi metodami, vključno z analizo magnetnih vzorcev na zemeljskem površju.

5. Kakšen je pomen udarnih struktur asteroida?

Strukture trčenja asteroidov zagotavljajo dragocen vpogled v geološko in biološko zgodovino našega planeta. Pogosto so povezani z množičnimi izumrtji in so imeli pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljine evolucije.