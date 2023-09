Uporaba atomskih ur za odkrivanje temne snovi

By

Znanstveniki z Univerze v Sussexu in Nacionalnega fizikalnega laboratorija v Združenem kraljestvu so predlagali nov način za odkrivanje nekaterih delcev z majhno maso, ki bi lahko bili del izmuzljive temne snovi. Znano je, da ima temna snov, čeprav ni neposredno opazovana, učinke na vesolje, ki jih ni mogoče razložiti z našimi trenutnimi modeli fizike.

Raziskovalci predlagajo, da bi lahko atomske ure, ki so znane po svoji izjemno točni meritvi časa, uporabili za odkrivanje teh delcev. Atomske ure merijo drobna nihanja atomov, ko prehajajo med energijskimi stanji. Te ure bi lahko potencialno zaznale kakršno koli motnjo, ki bi jo povzročil ultra lahek delec temne snovi v interakciji z običajnimi delci snovi.

Študija je najprej predlagala teoretične modele za merjenje variacij časov atomske ure. Da bi potrdili svoj pristop, so raziskovalci nato vzeli odčitke z obstoječih atomskih ur. Naslednji korak bi bil postavitev poskusa, kjer bi lahko primerjali dve atomski uri, pri čemer bi bila ena bolj dovzetna za variacije osnovnih konstant.

V tej posebni študiji sta bili preučeni dve temeljni konstanti: konstanta fine strukture in masno razmerje med elektronom in protonom. Obe konstanti bi lahko zmotile interakcije z določenimi ultralahkimi delci, kot je hipotetični aksion, za katere se domneva, da so odgovorni za učinke temne snovi. Z merjenjem obsega teh motenj bi lahko potencialno pokazali prisotnost delcev.

Atomske ure imajo daljnosežne aplikacije poleg merjenja časa. Uporabili so jih za preučevanje gravitacijskega rdečega premika, raziskovanje kvantne fizike in raziskovanje načinov za prenos in shranjevanje kvantnih informacij. Zdaj, z možnostjo uporabe atomskih ur kot detektorjev temne snovi, bi lahko ti instrumenti odprli novo področje raziskav.

Raziskovalci poudarjajo, da se njihove ugotovitve ne opirajo na že obstoječe teorije, modeli, ki so jih razvili, pa imajo prilagodljivost za uporabo pri drugih nepojasnjenih pojavih. Študija, ki je bila objavljena v New Journal of Physics, ponuja obetavno pot za opazovanje in razumevanje enigmatične temne snovi.

Opredelitve:

– Atomske ure: instrumenti, ki merijo čas z uporabo nihanja atomov, ko se premikajo med energijskimi stanji, znani po svoji izjemni natančnosti.

– Temna snov: skrivnostna oblika snovi, ki ne oddaja, absorbira ali odbija svetlobe in o njenem obstoju sklepamo na podlagi njenih gravitacijskih učinkov na vidno snov.

– Temeljne konstante: vrednosti, ki opisujejo zakone vesolja, kot sta konstanta fine strukture in razmerje med maso elektrona in protona.

– Aksion: hipotetični delec, ki je potencialni kandidat za temno snov.

