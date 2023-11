Novi vpogled v obročasto meglico iz Webbovih slik

Osupljive nove slike obročaste meglice, ki jih je posnel vesoljski teleskop Jamesa Webba (JWST), so astronomom zagotovile vpogled v to ikonično planetarno meglico brez primere. Meglica Prstan, ki se nahaja približno 2,200 svetlobnih let od Zemlje v ozvezdju Lira, že dolgo navdušuje človeško domišljijo s svojo značilno krofasto strukturo in živahnimi barvami.

V raziskovalnem članku, objavljenem v arXiV, je mednarodna ekipa astronomov, vključno z raziskovalci iz Kraljevega observatorija v Belgiji, analizirala značilnosti, ki so jih razkrile Webbove slike. Najbolj zanimivo odkritje teh slik je namig o zvezdnem spremljevalcu, ki bi lahko prispeval k oblikovanju obročaste meglice v njeno eliptično obliko. O prisotnosti te zvezde spremljevalke, ki kroži na razdalji, ki je primerljiva z razdaljo med Zemljo in Plutonom, so sklepali na podlagi desetih koncentričnih lokov, opaženih v zunanjih predelih obroča meglice.

Poleg tega slike prikazujejo zapletene podrobnosti filamentne strukture notranjega obroča, ki razkrivajo približno 20,000 grudic gostih kroglic vodikovega plina, od katerih je vsaka približno tako masivna kot Zemlja. Presenetljivo je bila v meglici odkrita tudi prisotnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), znanih kot eden od gradnikov življenja.

Poleg tega slike prikazujejo nenavadne konice zunaj obroča, ki kažejo stran od osrednje zvezde. Te konice, vidne v infrardečem sevanju, naj bi bile posledica tvorbe molekul v sencah najgostejših delov obroča, kjer so zaščitene pred intenzivnim sevanjem.

Webbove slike ponujajo množico novih znanstvenih vpogledov v procese evolucije zvezd in nastanek planetarnih meglic. S preučevanjem obročaste meglice v podrobnostih brez primere lahko astronomi pridobijo globlje razumevanje zapletenih mehanizmov, ki oblikujejo naše vesolje.

FAQ

Kaj je obročasta meglica?

Meglica Ring je dobro znana planetarna meglica, ki se nahaja v ozvezdju Lira, približno 2,200 svetlobnih let od Zemlje. Je barvit ostanek umirajoče zvezde, ki je ob koncu svojega življenja odvrgla velik del svoje mase.

Kaj je vesoljski teleskop James Webb razkril o obročasti meglici?

Vesoljski teleskop James Webb je posnel dih jemajoče slike obročaste meglice, ki razkrivajo zapletene podrobnosti njene strukture. Slike kažejo na prisotnost zvezde spremljevalke, ki prispeva k oblikovanju meglice v njeno eliptično obliko. Prav tako prikazujejo goste kroglice vodikovega plina, molekule policikličnih aromatskih ogljikovodikov in nenavadne konice zunaj obroča.

Kakšne vpoglede ponujajo ta odkritja?

Ta odkritja zagotavljajo nove znanstvene vpoglede v razvoj zvezd in procese, ki sodelujejo pri nastajanju planetarnih meglic. Tako podrobno preučevanje obročaste meglice omogoča astronomom, da bolje razumejo kompleksne mehanizme, ki oblikujejo nebesna telesa v našem vesolju.