Bodite priča severnemu siju na Irskem: vaš vodnik po spektakularnem naravnem pojavu

Severni sij, znan tudi kot aurora borealis, je eden najbolj očarljivih naravnih pojavov na svetu. Mnogi ljudje mislijo, da morate potovati na oddaljene destinacije, kot sta Islandija ali Aljaska, da jih vidite, a dobra novica je, da ste lahko priča temu osupljivemu pojavu prav tukaj, na Irskem in Severnem Irskem.

Te dih jemajoče prikaze zelenih, rožnatih, modrih in vijoličnih luči je mogoče videti z različnih lokacij po vsej državi. Od severne obale Severne Irske in delov obale Antrim do Co Mayo na zahodni obali Irske, Ashbourna v Co Meathu in celo območja Dublina imate priložnost doživeti ta eterični spektakel.

Da bi povečali svoje možnosti, da vidite severni sij, bi lahko bil ugoden čas prihajajoče enakonočje 23. septembra. Enakonočje vpliva na zemeljsko magnetno polje in nagib planeta, kar lahko ustvari idealne pogoje za opazovanje polarnega sija, pravi David Moore, urednik revije Astronomy Ireland.

Vendar je pomembno vedeti, da ni nobenega zagotovila, da boste opazovali severni sij. Dejavniki, kot so sončna aktivnost, oblačnost in svetlobno onesnaženje iz mest, lahko vplivajo na vidljivost. Podeželska severna obala Severne Irske in kraji, kot je Mayo, ki ponujajo neoviran pogled na Atlantski ocean, veljajo za najboljše lokacije za opazovanje polarnega sija.

Aurora borealis je posledica sončnih izbruhov ali izbruhov na soncu, ki v vesolje sprostijo milijarde ton sevanja. Ti delci nato trčijo v Zemljino atmosfero in ustvarijo živahne barve severnega sija. Običajno luči tvorijo ovalno obliko okoli severnega tečaja, toda med intenzivno aktivnostjo lahko polarni sij sega do juga do Irske.

Če si želite ogledati auroro, je ključnega pomena, da poiščete lokacijo stran od umetnih luči. Če živite v mestu ali mestu, lahko vidite samo glavne razstave, medtem ko lahko na podeželju z minimalno svetlobno onesnaženostjo zagotovite boljši razgled. Astronomy Ireland ponuja storitev opozarjanja na polarni sij, ki na podlagi sončne aktivnosti napove verjetnost opazovanj.

Ne pozabite, da je jasno nebo bistveno za opazovanje severnega sija, zato bodite pozorni na vremenske razmere. Čeprav je na Irskem občasno oblačno in deževno vreme, še vedno obstajajo priložnosti, da ujamete pogled na ta osupljivi naravni pojav. Bodite pozorni na prihodnja opozorila o polarnem siju in načrtujte, da boste izkusili čarobnost severnega sija na lastnem dvorišču.

