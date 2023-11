Nova spoznanja o skrivnostnih izginjajočih zvezdah

Skupina španskih astronomov iz Centra za astrobiologijo (CAB) v Madridu se je pred kratkim poglobila v enega najbolj zagonetnih pojavov opazovanja zvezd – izginotje treh svetlih zvezd, fotografiranih na kalifornijskem nebu leta 1952, ki so le nekaj ur pozneje izginile. Medtem ko prejšnji poskusi razlage tega nenavadnega pojava niso uspeli prepričati znanstvene skupnosti, ta nova študija predstavlja nov vpogled v skrivnost.

Astronomi predlagajo več verjetnih razlag za "trojni prehodni" dogodek in zožijo možnosti s skrbno analizo. Vendar pa je zajemanje podobnega dogodka s sodobnimi teleskopi potrebno za dokončno potrditev njihovih hipotez. Na žalost je zaradi izmuzljive narave tega pojava z leti težko zbrati znatne dokaze.

Ena zanimiva teorija, ki so jo predstavili znanstveniki, kaže na vpletenost gravitacijske leče. Špekulirajo, da je mimoidoča črna luknja za trenutek popačila podobo šibke zvezde, zaradi česar so bile za kratek čas vidne tri zvezde - kozmična iluzija. Vendar pa ta razlaga prinaša določene zapletenosti, kot je zahteva po znatni populaciji masivnih predmetov z lastnostmi, podobnimi leči, ki bi lahko povzročili podobne prehodne dogodke.

Raziskovalci so upoštevali tudi možnost, da začetna videnja sploh niso bile zvezde, temveč drugi nebesni objekti. Te svetle točke so bile po izračunih na razdalji, ki je enaka šestim astronomskim enotam (AU) od Zemlje. Ta bližina pomeni, da morda izvirajo z obrobja našega sončnega sistema, morda iz predmetov, ki prečkajo Oortov oblak.

Zanimivo je, da drugo verodostojno poročilo nakazuje, da nenormalna opazovanja morda sploh niso astronomske narave. Bližnji poskusi jedrskega orožja, izvedeni v Novi Mehiki v tistem obdobju, bi lahko onesnažili fotografske plošče, kar je povzročilo iluzijo izginulih zvezd.

Kljub marljivim prizadevanjem Solanova ekipa ni mogla dokončno ugotoviti pravega vzroka pojava. Kot so ugotovili, bosta le čas in napredek teleskopske tehnologije ponudila priložnost za razvozlanje te 70 let stare enigme. Do takrat ostaja skrivnost izginjajočih zvezd zavita v negotovost in čaka na naslednji kozmični dogodek, ki bo osvetlil to očarljivo nebesno uganko.

