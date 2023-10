Močan radijski izbruh, zaznan iz oddaljene galaksije

Astronomi so prišli do prelomnega odkritja z zaznavanjem hitrega radijskega izbruha (FRB) iz oddaljene galaksije, ki je prepotoval osem milijard svetlobnih let, da je dosegel Zemljo. Ta poseben FRB je močnejši in izvira iz veliko dlje kot kateri koli doslej zabeležen, saj se je zgodil, ko je bilo vesolje manj kot polovica trenutne starosti. Vzrok FRB ostaja skrivnost, teorije pa segajo od nezemljanskega življenja do magnetarjev, ki so zelo magnetne mrtve zvezde.

Radijski izbruh je zaznal radijski teleskop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) v Zahodni Avstraliji. V manj kot milisekundi je sprostil toliko energije, kot je sonce odda v 30 letih. Medtem ko bi se na nebu lahko dnevno pojavilo na stotisoče FRB, jih je bilo zaznanih le okoli tisoč, pri čemer je bil identificiran izvor le 50. Da bi izsledili vir zadnjega izbruha, so astronomi uporabili zelo velik teleskop v Čilu in ugotovili, da izvira iz galaksije, ki se je morda zlivala z drugimi galaksijami in potencialno ustvarila magnetar.

Poleg razkritja skrivnosti FRB-jev znanstveniki upajo, da jih bodo uporabili kot orodje za raziskovanje skrivnosti vesolja. Na FRB je vtisnjen podpis plina, skozi katerega potujejo, kar znanstvenikom omogoča, da izmerijo količino snovi v kozmični mreži in določijo skupno težo vesolja. Vendar pa bo za natančnejšo meritev treba opazovati na stotine več FRB-jev z uporabo naprednih radijskih teleskopov, za katere se pričakuje, da bodo začeli delovati v bližnji prihodnosti.

To prelomno odkritje nas približuje razumevanju izvora FRB in kozmičnega spleta. Znanstveniki verjamejo, da bodo z nadaljnjimi raziskavami in napredkom tehnologije odkrili več skrivnosti vesolja.

