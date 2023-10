Novo odkrita Aurora na Uranu razkriva skrivnosti ledenega velikana

Na veličastnem planetu Uran je bil razkrit očarljiv nov prizor. Astronomi so nedavno odkrili polarni sij, ki žari na infrardečih valovnih dolžinah, kar je pojav, ki ga doslej še niso opazili. Ugotovitev je bila mogoča z uporabo bližnjega infrardečega spektrografa (NIRSPEC) teleskopa Keck II in je bila objavljena v Nature Astronomy.

Za razliko od prejšnjih opazovanj ultravijoličnega polarnega sija na Uranu leta 1986, to odkritje osvetljuje infrardeči sijni sijaj planeta. Analiza podatkov, zlasti zaznavanje iona H3+, je znanstvenikom omogočila potrditev prisotnosti tega očarljivega naravnega pojava na Uranu.

"Ta dokument je vrhunec 30-letnega preučevanja polarnega sija na Uranu, ki je končno razkril infrardeči polarni sijaj in začel novo dobo raziskovanja polarnega sija na planetu," je pojasnila Emma Thomas, glavna avtorica študije in astronomka z Univerze v Leicester. Odkritje pomeni pomemben mejnik v našem razumevanju ledenih velikanov in planetarnih magnetnih polj, ne le v našem sončnem sistemu, temveč tudi na eksoplanetih.

Uran, ledeni velikan, približno štirikrat večji od Zemlje, ima izjemno znanstveno vrednost. Znanstveniki so identificirali skoraj 30 lun, ki krožijo okoli planeta, nekatere pa bi lahko vsebovale oceanske plasti, primerne za astrobiološke preiskave. Lansko leto je astronomsko poročilo poudarilo potrebo po misiji sonde na Uran kot glavno prednostno nalogo v naslednjem desetletju.

Letošnje leto je bilo za Urana precej pestro, opazili smo več izjemnih dogodkov. Aprila je vesoljski teleskop Webb posnel osupljive slike prašnih obročev planeta, ki ponujajo jasnejši in podrobnejši pogled v primerjavi s starejšimi posnetki vesoljskega teleskopa. Poleg tega so Hubblove slike, objavljene marca, pokazale premik Uranove rotacijske osi, zaradi česar se je njegov severni pol nagnil proti Soncu.

Aurore na Uranu sproži interakcija med nabitimi delci in atmosfero planeta prek magnetnih polj. Te interakcije oddajajo svetlobne žarke v valovnih dolžinah vidne svetlobe, pa tudi infrardečo in ultravijolično svetlobo v primeru Urana. Raziskovalci verjamejo, da lahko preučevanje Uranove aurore izboljša naše razumevanje atmosfere planeta in njegovega dinamičnega magnetnega polja.

Raziskovanje Uranove aurore lahko zagotovi tudi vpogled v morebitne posledice za zemeljsko magnetno polje med prihodnjim obratom polov. Edinstvena neusklajenost med Uranovo rotacijsko in magnetno osjo povzroča, da se ta pojav pojavlja vsak dan. Nadaljnje raziskave Uranove aurore bi lahko odkrile dragocene podatke, pomembne za sisteme, ki so odvisni od zemeljskega magnetnega polja, kot so sateliti, komunikacijska omrežja in navigacija.

Medtem ko je bila misija sonde na Uran priporočena v desetletnem pregledu astronomskih ciljev za leto 2022, je njena izstrelitev pričakovana šele leta 2031 ali 2032. Ta zamuda je namenjena izkoriščanju gravitacijske pomoči Jupitra med potovanjem vesoljskega plovila do oddaljenega ledenega planeta. Takšna misija bi omogočila podrobno kartiranje Uranovih gravitacijskih in magnetnih polj, kar bi zagotovilo nadaljnji vpogled v nedavno opaženo auroro.

Ta novoodkrita aurora na Uranu ponuja okno v skrivnosti ledenega velikana in astronomom ponuja edinstveno priložnost, da razkrijejo skrivnosti tega oddaljenega sveta.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je aurora?

O: Polarni sij je naravni svetlobni pojav v Zemljinih polarnih območjih, ki ga povzroča interakcija nabitih delcev z atmosfero.

V: Kako nastanejo aurore na Uranu?

O: Polarni sij na Uranu nastane zaradi interakcije nabitih delcev z atmosfero planeta preko magnetnih polj.

V: Kakšen je pomen preučevanja Uranove aurore?

O: Preučevanje Uranovega polarnega sija lahko izboljša naše razumevanje planetove atmosfere, magnetnega polja in prispeva k našemu znanju o podobnih pojavih na Zemlji, eksoplanetih in našem sončnem sistemu.

V: Kaj želi doseči morebitna sonda Uran?

O: Cilj predlagane Uranove sonde je preslikati gravitacijska in magnetna polja planeta ter nadalje razkriti skrivnosti tega ledenega velikana.

V: Kdaj se pričakuje izstrelitev sonde Uran?

O: Pričakovana izstrelitev sonde Uran naj bi bila med letoma 2031 in 2032, da bi med svojim potovanjem izkoristila gravitacijsko pomoč Jupitra.