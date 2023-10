Vse večja škoda satelitov v nizki zemeljski orbiti za znanstvene raziskave

Satelitska ozvezdja nizke zemeljske orbite (LEO), kot sta Starlink Elona Muska in nedavno pridružila Amazonova dirka, povzročajo znatno škodo znanstvenim raziskavam. Ti sateliti, ki so bili nekoč hvaljeni zaradi svojega potenciala zagotavljanja globalne širokopasovne pokritosti, zdaj povzročajo svetlobno onesnaženje, ki močno ovira preučevanje nočnega neba. Kljub prizadevanjem za zmanjšanje svetlosti teh satelitov so znanstveniki ugotovili, da še vedno presegajo priporočene meje svetlosti za več kot dvakrat.

Nedavna študija, objavljena v reviji Nature, je poudarila, kako je prototip roja BlueBird podjetja AST SpaceMobile postal eden najsvetlejših objektov na nebu. Druga študija je dodatno pokazala, da so tudi zatemnjeni sateliti še vedno bistveno svetlejši od tistega, kar astronomi menijo za sprejemljivo za zmanjšanje motenj v vesoljski znanosti.

Astronomi, ki so se udeležili konference, ki jo je organiziral Center Mednarodne astronomske zveze za zaščito temnega in tihega neba pred motnjami satelitskega ozvezdja, so izrazili zaskrbljenost zaradi poslabšanja učinkov teh satelitov na raziskave nočnega neba. Kljub poskusom zatemnitve njihovih satelitov ostaja svetlost stalna težava. Obstoječi sledilni sistemi za satelite LEO so dragi in nimajo prilagodljivosti.

Regulatorji so bili počasni pri reševanju teh pomislekov in so se večinoma zanašali na prostovoljne smernice, ki ne zagotavljajo smiselnih omejitev. Poleg tega se pojavljajo vprašanja, ali je škoda, povzročena znanstvenim raziskavam, upravičena s koristmi izboljšanega širokopasovnega dostopa na oddaljenih območjih. Satelitski sistemi LEO sicer omogočajo povezljivost v izoliranih regijah, vendar imajo precejšnje omejitve zmogljivosti, za razliko od optičnih vlaken ali brezžičnih omrežij 5G.

Starlink, na primer, trenutno služi 1.5 milijona uporabnikov po vsem svetu, medtem ko milijoni v Združenih državah še vedno nimajo dostopa do cenovno dostopne širokopasovne povezave. Visoki stroški satelitskega interneta omejujejo njegovo sposobnost reševanja širših težav s povezljivostjo. Poleg tega obstajajo načrti za izstrelitev več deset tisoč satelitov v vesolje, kar bo še povečalo svetlobno onesnaženje in njegove posledice za znanstvene raziskave.

