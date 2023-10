Vesoljski teleskopi naslednje generacije bi lahko imeli koristi od velikanskih raket, kot je SpaceX-ova Starship, pravijo astronomi

Skupina vodilnih ameriških astronomov je izrazila soglasje, da bi morali prihodnji vesoljski observatoriji, ki jih je razvila NASA, izkoristiti zmogljivosti novih velikanskih raket, kot je SpaceX-ova Starship. Te rakete ponujajo povečane zmogljivosti vzgona in bi lahko odpravile omejitve mase in prostornine, ki trenutno povečujejo kompleksnost in stroške vesoljskih misij. Razpoložljivost večje mase in prostorninske zmogljivosti po nižji ceni bi razširila možnosti oblikovanja teh teleskopov.

O vplivu velikih nosilnih raket na prihodnje astronomske misije so razpravljali Charles Lawrence iz Nasinega Laboratorija za reaktivni pogon, Martin Elvis iz Harvard-Smithsonian Centra za astrofiziko in Sara Seager iz MIT. V začetku tega leta so napisali članek, v katerem so poudarili prednosti uporabe raket, kot sta Starship ali Blue Origin New Glenn, v prihodnjih projektih vesoljskih teleskopov.

Sedanja generacija teleskopov, vključno s prihajajočim vesoljskim teleskopom Jamesa Webba, ima omejeno nosilnost. Vendar pa bi zmožnost Starshipa, da nosi več kot 100 metričnih ton po bistveno nižji ceni na kilogram, spremenila vesoljsko industrijo. Njegova prostornina tovora je skoraj dvakrat večja od širine obstoječih raket, zaradi česar je privlačna možnost za izstrelitev naslednje generacije velikih vesoljskih teleskopov.

V raziskavi Astro2020, pregledu prednostnih nalog astronomije in astrofizike enkrat v desetletju, je NASA svetovala, naj se osredotoči na razvoj tehnologij in načrtov za nove "velike observatorije", ki bodo nasledili Hubbla, Chandro, Jamesa Webba in rimsko vesolje. Teleskop. Prvi med temi predlaganimi observatoriji je Habitable Worlds Observatory, ki bi lahko bil po velikosti primerljiv z vesoljskim teleskopom Jamesa Webba in bi imel možnost neposrednega opazovanja Zemlji podobnih eksoplanetov.

Vendar te ambiciozne misije prinašajo velike izzive, vključno s tehnološkim napredkom v optiki, detektorjih in materialih. Prihod novih raket, kot sta Starship ali New Glenn, bi lahko potencialno poenostavil zasnove teh observatorijev, zmanjšal stroške in skrajšal razvojne časovnice.

Možnost uporabe teh velikanskih raket za izstrelitev prihodnjih vesoljskih teleskopov je prisilila astronome, da ponovno ovrednotijo ​​svoje predpostavke o razpoložljivih lansirnih napravah in raziščejo zasnovo prostora, ki se je odprl. Z izkoriščanjem zmogljivosti raket, kot je Starship, astronomi upajo, da bodo dosegli velike prihranke stroškov in pospešili uvedbo teh observatorijev naslednje generacije.

Viri:

– Članek Physics Today, katerega avtorji so Charles Lawrence, Martin Elvis in Sara Seager

– Raziskava Astro2020 nacionalnih akademij