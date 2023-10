Astronomi našli najbližjo ultratrakasto supernovo: SN 2021agco v UGC 3855

By

Skupina astronomov, ki jo vodi Shengyu Yan z univerze Tsinghua v Pekingu na Kitajskem, je odkrila novo ultratrakasto supernovo, SN 2021agco. Supernovo so odkrili s polmetrskim teleskopom (HMT) na observatoriju Xingming na Kitajskem. SN 2021agco so našli v galaksiji UGC 3855, ki je oddaljena približno 130 milijonov svetlobnih let.

Ultratrakaste supernove, kot je SN 2021agco, so redke vrste supernov, pri katerih je bila ovojnica prednikov zvezde pred eksplozijo zelo ogoljena. Posledica tega so spektralne lastnosti, podobne drugim supernovam z oluščeno ovojnico (SNe Ib/Ic), vendar razmeroma šibke. Odkritje SN 2021agco zagotavlja dragocen vpogled v silovito izgubo mase in luščenje zunanjih plasti, ki se pojavi pri teh vrstah supernov.

Raziskovalci so ocenili, da ima SN 2021agco izmetno maso približno 0.26 sončne mase in kinetično energijo približno 95.7 kvindecilijonov erg. Predmetna zvezda naj bi imela ovojnico s polmerom 78.4 sončnih polmerov, maso 0.1 sončne mase in energijo vbrizga 89.3 kvindecilijonov erg.

Gostiteljska galaksija, UGC 3855, je vmesna spiralna galaksija, stara približno 10.6 milijarde let. Ima maso približno 2.6 milijarde sončnih mas in nizko stopnjo nastajanja zvezd 0.2 sončne mase na leto.

To odkritje poudarja pomen preučevanja supernov, da bi bolje razumeli razvoj zvezd in galaksij. SN 2021agco predstavlja Zemlji najbližji znani primer ultratrakaste supernove, ki astronomom ponuja edinstveno priložnost za preučevanje lastnosti in obnašanja teh redkih kozmičnih dogodkov.

Viri:

»Odkritje najbližje ultrastripped supernove: SN 2021agco v UGC 3855« – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Slika: Slike zgodnje faze polja SN 2021agco, ki sta jih opazovala ATLAS in polmetrski teleskop (HMT), z odštetimi preostalimi slikami s šablono gostiteljske galaksije. Zasluge: arXiv (2023)

Opredelitve:

Supernova: Močna in svetleča zvezdna eksplozija.

Močna in svetleča zvezdna eksplozija. Supernove tipa I in tipa II: Supernove razvrščene na podlagi njihovih atomskih spektrov. Supernove tipa I nimajo vodika v svojih spektrih, medtem ko imajo supernove tipa II spektralne črte vodika.

Supernove razvrščene na podlagi njihovih atomskih spektrov. Supernove tipa I nimajo vodika v svojih spektrih, medtem ko imajo supernove tipa II spektralne črte vodika. Supernova tipa Ib: Podrazred supernov z oluščeno ovojnico in kolapsom jedra, kjer se masivna zvezda z odstranjeno zunanjo ovojnico vodika sesede pod lastno gravitacijo.

Podrazred supernov z oluščeno ovojnico in kolapsom jedra, kjer se masivna zvezda z odstranjeno zunanjo ovojnico vodika sesede pod lastno gravitacijo. Ultratrakasta supernova: Redka vrsta supernove, pri kateri je bila ovojnica prednikov pred eksplozijo močno ogoljena, zaradi česar so spektralne značilnosti podobne SNe Ib/Ic, vendar razmeroma šibke.

Redka vrsta supernove, pri kateri je bila ovojnica prednikov pred eksplozijo močno ogoljena, zaradi česar so spektralne značilnosti podobne SNe Ib/Ic, vendar razmeroma šibke. Izmetna masa: Masa materiala, ki se izloči med eksplozijo supernove.

Masa materiala, ki se izloči med eksplozijo supernove. Kinetična energija: Energija, povezana z gibanjem predmeta.

Energija, povezana z gibanjem predmeta. Prednik: Zvezda, ki je podvržena eksploziji supernove.

Zvezda, ki je podvržena eksploziji supernove. Sončni polmeri: Merska enota, ki je enaka polmeru Sonca.

Merska enota, ki je enaka polmeru Sonca. Hitrost nastajanja zvezd: Hitrost, s katero nastajajo nove zvezde v galaksiji.