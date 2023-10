Atlas galaksije Siena: obsežen zemljevid vesolja

By

Siena Galaxy Atlas (SGA) je obsežen zemljevid vesolja, ki vključuje razdaljo, lokacijo in kemični profil 380,000 galaksij na polovici nočnega neba. SGA, ki ga je razvila skupina astronomov z Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, združuje podatke iz treh obsežnih raziskav, izvedenih med letoma 2014 in 2017. Zemljevid zagotavlja natančne informacije o lokacijah, oblikah in velikostih na stotine na tisoče velikih galaksij.

Pred ustvarjanjem SGA so prejšnje zbirke galaksij vsebovale netočne vnose, kot so nepravilni položaji in velikosti galaksij, pa tudi vnose, ki niso bile galaksije, ampak zvezde ali artefakti. SGA odpravi te napake za velik del neba in izboljša meritve svetlosti za galaksije, kar prej ni bilo zanesljivo na voljo za vzorec te velikosti.

SGA je dragocen vir za astronome, ki preučujejo nastanek galaksij in strukturo vesolja. Pomaga zagotoviti celovito sliko vesolja in podpira nadaljnje raziskave. Raziskave vsega neba, kot je SGA, omogočajo znanstvenikom, da identificirajo široke vzorce v populaciji predmetov, postavijo nova odkritja v kontekst in prepoznajo kandidate za usmerjena opazovanja.

Podatki za SGA izvirajo iz različnih teleskopov, vključno s kamero za temno energijo, kamero Mosaic3 in Peking-Arizona Sky Survey. Te raziskave so zajele slike v optičnih in infrardečih valovnih dolžinah, ki pokrivajo območje 20,000 kvadratnih stopinj, kar je skoraj polovica nočnega neba. SGA je tudi prva raziskava, ki zagotavlja podatke o svetlobnih profilih galaksij.

SGA, poimenovana po kolidžu Siena v New Yorku, je brezplačno dostopna na spletu profesionalnim astronomom in javnosti. Poleg svoje znanstvene uporabnosti vsebuje atlas številne slike čudovitih galaksij, zaradi česar je dragocen vir za vse, ki jih zanima raziskovanje našega kotička vesolja.

