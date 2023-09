Astronomi najdejo potencialno Zemlji najbližje črne luknje v jati Hijade

Astronomi so predlagali, da bi se črne luknje, ki so najbližje Zemlji, skrivale v jati Hijade, ki se nahaja približno 150 svetlobnih let od sonca. To odkritje nakazuje, da so bile te črne luknje morda izgnane iz jate pred milijoni let in zdaj same tavajo po galaksiji. V primerjavi s prej znano najbližjo črno luknjo bi bili ti novi kandidati približno desetkrat bližje Zemlji.

Kopica Hijade je odprta kopica, sestavljena iz več sto zvezd v ozvezdju Bika. Odprte kopice so skupine zvezd, za katere se verjame, da so nastale istočasno iz istega oblaka plina in prahu. Posledično imajo zvezde v teh kopicah skupne značilnosti v smislu kemične sestave in starosti.

Da bi raziskali morebitno prisotnost črnih lukenj v jati Hyades, je skupina raziskovalcev, ki jo je vodil Stefano Torniamenti z Univerze v Padovi, izvedla simulacije gibanja zvezd in razvoja znotraj jate. Te simulacije so vključevale črne luknje, rezultate pa so primerjali z opazovanji vesoljskega teleskopa Gaia glede hitrosti in položajev zvezd v kopici.

Raziskovalci so prišli do zaključka, da simulacijski modeli, ki se najbolje ujemajo z opazovanji, vključujejo dve ali tri črne luknje znotraj grozda. Poleg tega so simulacije, ki so predstavljale črne luknje, izvržene iz Hijad pred največ 150 milijoni let, prav tako usklajene s podatki Gaie. To nakazuje, da če bi bile črne luknje nasilno izgnane iz kopice, bi bil njihov prejšnji obstoj še vedno očiten v zvezdni populaciji.

Tudi če so črne luknje že zapustile Hijade, simulacije kažejo, da bi ostale Zemlji najbližje črne luknje. Prejšnji zapisi za Zemlji najbližji črni luknji, Gaia BH1 in Gaia BH2, sta bili odkriti letos in se nahajata 1,560 oziroma 3,800 svetlobnih let stran. Za primerjavo, potencialne črne luknje v jati Hyades bi bile veliko bližje.

Raziskava poudarja vpliv vesoljskega teleskopa Gaia, ki je astronomom prvič omogočil preučevanje posameznih položajev in gibanja zvezd v grozdih, kot so Hijade. Z natančnim merjenjem položajev in gibanja milijard zvezd Gaia omogoča zaznavanje gravitacijskih vplivov skritih objektov, kot so črne luknje.

Ugotovitve te študije osvetljujejo prisotnost in porazdelitev črnih lukenj v galaksiji ter prispevajo k boljšemu razumevanju razvoja zvezdnih kopic. Raziskava je bila objavljena v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Viri:

– “Astronomi najdejo potencialno Zemlji najbližje črne luknje.” Space.com.

– »Črne luknje, ki so Zemlji najbližje, se morda skrivajo v jati Hijade.« Novi Atlas