Nov vpogled v hitre radijske izbruhe in potrese

Nedavna študija, ki jo je izvedla Univerza v Tokiu, je zagotovila nov vpogled v skrivnostni pojav, znan kot hitri radijski izbruhi (FRB), tako da je potegnila vzporednice s potresi. FRB so intenzivni izbruhi radijske energije, ki lahko trajajo le milisekunde in izvirajo iz globokega vesolja. Natančen vzrok in izvor FRB-jev sta ostala nedosegljiva, vendar ta raziskava kaže, da bi lahko bili odgovorni "zvezdni potresi" na nevtronskih zvezdah.

Nevtronske zvezde so neverjetno goste zvezde, ki nastanejo, ko se zvezde superorjakinje sesedejo in za seboj pustijo majhno, gosto jedro. Opaženi so bili magnetarji, vrsta nevtronske zvezde z močnimi magnetnimi polji, ki oddajajo FRB. Koncept zvezdnih potresov na magnetnih površinah, podoben potresom na Zemlji, ponuja verodostojno razlago za pojav FRB.

Raziskovalna skupina je primerjala podatke FRB, potresov in sončnih izbruhov. Ugotovili so izrazite podobnosti med FRB in potresi, zlasti v smislu pojavljanja popotresnih sunkov in zmanjševanja stopnje popotresnih sunkov skozi čas. Po drugi strani pa so bile opazne razlike med FRB in sončnimi izbruhi. Ta analiza je bila v nasprotju s prejšnjimi študijami in osvetlila naravo FRB.

To odkritje lahko preoblikuje naše razumevanje potresov, snovi z visoko gostoto in jedrske fizike. S proučevanjem FRB in njihove povezave z zvezdnimi potresi lahko znanstveniki pridobijo dragocen vpogled v obnašanje goste snovi in ​​dinamiko jedrske fizike.

Raziskava Univerze v Tokiu je uporabila podatke s petstometrskega sferičnega teleskopa s petsto metrsko odprtino (FAST) na Kitajskem in zdaj razgrajenega teleskopa Arecibo v Portoriku. Ti veliki enokrilni teleskopi so zagotovili ključne informacije za študijo.

V prihodnje bi lahko nadaljnje raziskave povezave med FRB in zvezdnimi potresi odkrile nova odkritja o skrivnostih našega vesolja. Z razkritjem skrivnosti hitrih radijskih izbruhov lahko znanstveniki končno poglobijo naše razumevanje vesolja in njegovega notranjega delovanja.

Viri:

– Univerza v Tokiu

– Regionalni razvojni urad Kanto

– Mednarodna misija za preučevanje sonca (Hinode)