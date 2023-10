Astronomi odkrili nove dokaze o tem, da so zvezde pobegnile iz svojih rojstnih krajev

Astronome že dolgo navdušuje proces zvezd, ki pobegnejo iz svojih rojstnih krajev in se razširijo po galaksiji, saj ima to ključno vlogo v galaktični evoluciji. Medtem ko so teoretične študije predlagale dve možni razlagi za ta pojav, so podatki o opazovanju uhajajočih zvezd ostali omejeni in nepopolni. Vendar pa je nedavna prelomna študija, ki jo je izvedla skupna skupina raziskovalcev iz Nacionalnih astronomskih observatorijev (NAOC) Kitajske akademije znanosti (CAS), Šanghajskega observatorija CAS in Univerze Guangzhou, osvetlila začetno stanje pobega zvezde.

Z uporabo molekularnih spektralnih linij visoke ločljivosti so raziskovalci uporabili Atacama Large Millimeter/submilimeter Antenna Array (ALMA) za opazovanje številnih mladih regij nastajanja zvezd. Njihova opazovanja so vodila do odkritja protozvezdnega jedra v območju nastajanja zvezd G352.63-1.07, ki je kazalo izrazit premik hitrosti. Molekularne linije, opažene v jedru, so zagotovile prepričljiv dokaz, da je imela protozvezda drugačno hitrost kot njen starševski oblak, kar kaže, da je bila v procesu zapuščanja svojega rojstnega mesta.

Z analizo spektralne hitrosti molekularnih linij so raziskovalci ugotovili, da je imela protozvezda pomemben modri premik glede na svoj starševski molekularni oblak. Opazovanja so tudi razkrila, da je bilo jedro nekoč notranji del oblaka, kar dodatno podpira zamisel o pobegu zvezde. Na podlagi hitrosti pobega in prostorskega odmika jedra so raziskovalci ocenili, da se je pobeg zgodil pred manj kot 4,000 leti, zaradi česar je to eden najmlajših in najbolj energičnih dogodkov v območjih nastajanja zvezd v Rimski cesti.

To odkritje izpodbija prejšnje predpostavke o mehanizmih, ki zvezde ženejo, da pobegnejo iz svojih rojstnih krajev. Medtem ko je ubežna hitrost osrednje zvezde nižja od hitrosti izmetnih zvezd, ki nastanejo v zvezdnih kopicah, je primerljiva s povprečno razpršilno hitrostjo mladih zvezd. Te ugotovitve kažejo, da ima sesedanje molekularnih oblakov pomembno vlogo pri tem, da zvezde pobegnejo.

V prihodnosti se ekipa namerava poglobiti v svoje preiskave in se osredotočiti na interakcije med več zvezdami in eksplozivno širjenje plina v območju nastajanja zvezd G352.63-1.07. Z raziskovanjem te dinamike astronomi upajo, da bodo pridobili celovitejše razumevanje sil, ki delujejo med begom mladih zvezd.

FAQ

1. Kaj povzroča, da zvezde pobegnejo iz svojih rojstnih krajev?

Zvezde lahko pobegnejo iz svojih rojstnih mest zaradi interakcij v mladih večzvezdnih sistemih ali kot posledica kinetične energije, pridobljene med kolapsom ali interakcijami molekularnih oblakov ali grudic.

2. Kako so opazili pobeg protozvezde?

Skupna ekipa raziskovalcev je za opazovanje območja nastajanja zvezd G352.63-1.07 uporabila molekularne spektralne črte visoke ločljivosti in Atacama Large Millimeter/submilimeter Antenna Array (ALMA). Protozvezdno jedro v tej regiji je pokazalo opazen premik hitrosti, kar kaže, da zapušča svoje rojstno mesto.

3. Kaj razkrivajo opazovanja o pobegu protozvezde?

Opazovanja so pokazala, da je imela protozvezda pomemben modri premik glede na svoj starševski molekularni oblak. Ugotovljeno je bilo, da je jedro protozvezde notranji del oblaka, kar nakazuje, da je pobegnilo nedavno, pred manj kot 4,000 leti.

4. Kaj kažejo te ugotovitve o mehanizmih, ki poganjajo pobeg zvezde?

Medtem ko je ubežna hitrost opazovane protozvezde manjša od hitrosti izmetnih zvezd, ki nastanejo v zvezdnih kopicah, je primerljiva s povprečno razpršilno hitrostjo mladih zvezd. To kaže, da je kolaps oblakov verjetno primarni mehanizem, ki zvezde požene k pobegu.