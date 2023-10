Astronomi odkrili najbolj oddaljen in energičen hiter radijski izbruh (FRB) doslej

Astronomi so nedavno prišli do vznemirljivega odkritja z zaznavanjem najbolj oddaljenega in energičnega hitrega radijskega izbruha (FRB), kar so jih kdaj opazili. Ta daljinski izbruh kozmičnih radijskih valov je trajal manj kot milisekundo, njegov vir pa je bil v tako oddaljeni galaksiji, da je trajalo osem milijard let, da je njegova svetloba dosegla nas. Zaznavo tega FRB, imenovanega FRB 20220610A, je omogočil zelo velik teleskop (VLT) Evropskega južnega observatorija (ESO).

Ne samo, da je bil ta FRB najbolj oddaljen doslej opažen, ampak je tudi oddajal izjemno količino energije. Pravzaprav je v razponu 30 let sprostil ekvivalent celotne emisije Sonca, vendar le v delčku sekunde. Odkritje tega močnega FRB ima pomembne posledice za naše razumevanje vesolja.

Eden od glavnih spoznanj tega opazovanja je, da se FRB lahko uporabljajo za merjenje manjkajoče snovi med galaksijami. Sedanje metode ocenjevanja mase vesolja dajejo nasprotujoče si odgovore in izpodbijajo standardni model kozmologije. Vendar pa lahko astronomi s preučevanjem FRB pridobijo dragocen vpogled v porazdelitev snovi v vesolju.

Ryan Shannon, profesor na tehnološki univerzi Swinburne in sovodja raziskave, pojasnjuje, da se manjkajoča snov v vesolju morda skriva v prostoru med galaksijami. Ta zadeva je lahko tako vroča in razpršena, da jo je težko zaznati z običajnimi tehnikami. Vendar pa lahko hitri radijski izbruhi prodrejo celo v najbolj prazna področja vesolja in "vidijo" ioniziran material. To omogoča raziskovalcem, da izmerijo količino snovi med galaksijami, kar zagotavlja edinstven način za tehtanje vesolja.

Odkritje tega oddaljenega in energičnega FRB je pomemben mejnik v našem raziskovanju vesolja. S preučevanjem teh skrivnostnih kozmičnih signalov astronomi še naprej odkrivajo nova spoznanja o sestavi in ​​razvoju vesolja. Ugotovitve te študije so bile objavljene v reviji Science.

Viri:

– Nina Massey, znanstveni dopisnik PA

– Znanstvena revija